Siêu xe hybrid tại Việt Nam giảm hàng tỷ đồng nhờ ưu đãi thuế

Ngoài các mẫu hybrid phổ thông, ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt từ 2026 còn khiến giá siêu xe hybrid tại Việt Nam giảm hàng tỷ đồng.

Sau khi chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ôtô hybrid có hiệu lực từ 1/1/2026, giá bán một số mẫu xe tại Việt Nam đã được điều chỉnh, trong đó có cả phân khúc siêu xe. McLaren Artura, mẫu siêu xe sử dụng hệ truyền động hybrid, là một trong những trường hợp ghi nhận mức giảm lên tới hàng tỷ đồng.

Theo nhà phân phối, Artura Coupe hiện có giá 15,29 tỷ đồng, còn Artura Spider ở mức 16,66 tỷ đồng. Trước đó, nếu không được áp dụng ưu đãi thuế, giá bán dự kiến trong năm 2026 của hai phiên bản này lần lượt khoảng 16,99 tỷ đồng và 18,6 tỷ đồng. Như vậy, mức giá hiện tại thấp hơn từ 1,7-2 tỷ đồng nếu không giảm thuế.

Siêu xe hybrid McLaren Artura. Ảnh: McLaren

Việc giảm giá này xuất phát từ chính sách ưu đãi thuế TTĐB mới đối với ôtô hybrid. Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, một trong các cách xác định xe hybrid đủ điều kiện hưởng ưu đãi là so sánh tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu xăng theo chu trình kết hợp của xe hybrid (FCeq) với mức tiêu thụ nhiên liệu xăng trung bình của xe động cơ đốt trong thuần xăng (FCconv) có cùng dung tích xi-lanh, gọi tắt là tỷ lệ R. Trường hợp R không vượt quá 70%, mẫu xe hybrid đó được áp dụng mức ưu đãi thuế TTĐB.

Bộ Xây dựng là cơ quan công bố mức FCconv để làm căn cứ đối chiếu, so sánh. Dưới đây là mức FCconv theo dung tích động cơ:

Dung tích xi-lanh của xe (cc) FCconv (lít/100 km) x <= 1.500 6,33 1.500 < x <= 2.000 7,52 2.000 < x <=2.500 8,98 2.500 < x <= 3.000 11,13 3.000 < x <= 4.000 11,57 4.000 < x <= 5.000 13,18 5.000 < x <= 6.000 16,98 x > 6.000 19,64

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu Artura sử dụng hệ truyền động hybrid, với động cơ 3 lít, có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,8 lít/100 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu này nhỏ hơn con số 11,13 lít/100 km, nên được ưu đãi về thuế TTĐB.

Ở các phân khúc thấp hơn, nhiều mẫu hybrid phổ biến đủ điều kiện hưởng ưu đãi, như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Camry, Innova Cross, Honda CR-V Hybrid, Civic Hybrid hay Kia Carnival Hybrid. Ngược lại, phần lớn xe hybrid nhẹ (MHEV) không đạt ngưỡng tiêu thụ nhiên liệu theo quy định nên không được giảm thuế.

Ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid giúp giá bán của nhiều mẫu xe trở nên cạnh tranh hơn, không chỉ ở phân khúc phổ thông mà cả xe sang, siêu xe. Tuy nhiên, mức độ tác động của thuế khác nhau tùy mẫu xe, phụ thuộc vào cấu hình kỹ thuật và xe có đáp ứng đầy đủ tiêu chí ưu đãi thuế hay không.

Hồ Tân