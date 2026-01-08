Siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Nhiều siêu thị ở Hà Nội, TP HCM gỡ sản phẩm Đồ hộp Hạ Long khỏi quầy sau thông tin phát hiện lợn bệnh trong kho nguyên liệu của công ty này.

Hôm 7/1, vụ việc 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện trong kho của Công ty Đồ hộp Hạ Long được công bố.

Ghi nhận tại TP HCM trưa 8/1, một số siêu thị như Go! Gò Vấp, MM Mega Market Tân Thới Hiệp... đã gỡ sản phẩm của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trên kệ hàng. Tại gian hàng đồ hộp, nhân viên tiến hành rà soát lại danh mục sản phẩm, kiểm tra tồn kho và chủ động thu hồi các mặt hàng liên quan để đưa về khu vực lưu trữ, chờ hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Tương tự ở Hà Nội, sản phẩm Halong Canfoco cũng dừng bán ở một số siêu thị. Đại diện Central Retail - chủ sở hữu các chuôi GO!, Tops Market - xác nhận ngừng bày bán các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Tương tự, các chuỗi siêu thị như MM Mega Market Việt Nam, Saigon Co.op và WinCommerce - chủ chuỗi WinMart cũng thu hồi các sản phẩm liên quan, theo dõi sát diễn biến vụ việc. Đồng thời, WinCommerce yêu cầu Công ty Đồ hộp Hạ Long làm rõ, giải trình sự việc.

Trên kênh bán online, một số sàn thương mại điện tử cũng gỡ sản phẩm của công ty này khỏi kệ hàng.

Trong khi đó, tại một số siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội vẫn đang được bày bán. Bà Hồng Nhung, chủ một tạp hóa ở đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin liên quan đến sản phẩm của Halong Canfoco. Tuy nhiên, bà vẫn đang chờ đơn vị phân phối hướng dẫn phương án xử lý.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trên kệ một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, trưa 8/1. Ảnh: Việt Hưng

Không ít người tiêu dùng hoang mang trước thông tin phát hiện thịt lợn bệnh trong kho nguyên liệu của Đồ hộp Hạ Long. Chị Loan (TP HCM), một khách hàng thường xuyên mua đồ hộp Hạ Long, cho biết từ trước đến nay chị vẫn tin tưởng chọn mua sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long dùng cho gia đình, vì hàng mang thương hiệu lâu năm, được bán trong siêu thị.

"Đọc thông tin vừa qua, tôi thực sự bàng hoàng và không biết những sản phẩm mình đã sử dụng được chế biến từ nguồn thịt như thế nào", chị nói.

Tại phường An Hội Đông (TP HCM), bà Hoa cho biết gia đình từng mua nhiều sản phẩm đồ hộp của thương hiệu này. Cuối tuần trước, bà vừa mua 3 hộp pate của thương hiệu này để dùng cho bữa sáng của gia đình. Sau khi xuất hiện thông tin, bà bỏ đi 2 hộp còn lại trong tủ, vì "không biết hàng được sản xuất từ nguyên liệu đảm bảo hay không".

Chị Nguyễn Thị Châu, phường Tây Mỗ, Hà Nội nói không thể nghĩ thương hiệu gia đình thường sử dụng mỗi tuần cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhanh lại liên quan đến sự cố nguyên liệu đầu vào. Sáng nay, chị đã vứt bỏ 4 hộp pate của Halong Canfoco.

"Doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm được bán tại các siêu thị uy tín còn để lọt nguyên liệu nhiễm bệnh. Những món ăn sẵn, bán tràn lan ngoài đường còn thế nào", chị chia sẻ.

Trưa 8/1, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bản giải trình về vụ việc. Theo đó, công ty xác định đây là "sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, ảnh hưởng nhất định đến uy tín, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn". Tuy nhiên, họ khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Doanh nghiệp cho biết hiện hoạt động sản xuất vẫn ổn định. Sau sự cố nhập nguyên liệu thịt lợn bệnh, họ đã rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp, nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Halong Canfoco thông tin thêm rằng, 9 đối tượng đã bị bắt giữ và khởi tố vì vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm đều không phải người lao động hay cán bộ quản lý của công ty. Họ nói "là bên liên quan trong vụ việc này", khi đã tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ.

Thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân của Halong Canfoco là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Năm 2021, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với mã CAN.

Sau gần 70 năm, Halong Canfoco đang sản xuất hàng loại sản phẩm như xúc xích, đồ hộp, hàng đông lạnh... phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài nhà máy chính ở Hải Phòng, công ty còn có hai cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Đồ hộp Hạ Long đạt đỉnh doanh thu vào năm 2021 với trên 864 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ 38 tỷ đồng do giá vốn và các chi phí khác ở mức cao. Từ đó đến nay, doanh thu của Halong Canfoco liên tục suy giảm. Năm 2024, hãng sản xuất đồ hộp này ghi nhận doanh thu 682 tỷ và lãi 3 tỷ đồng.

9 tháng năm 2025, doanh nghiệp này chỉ thu 486 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trước thuế hơn 15 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đó.

Anh Tú - Thi Hà