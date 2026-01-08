'Phù phép giấy tờ' tuồn 130 tấn thịt lợn bệnh vào công ty sản xuất đồ hộp

Hải Phòng130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện trong kho của một công ty sản xuất đồ hộp có tiếng tại Hạ Long, trong đó 2 tấn đã được chế biến thành phẩm.

Bùi Đức Trọng (47 tuổi, ở đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) cùng 8 người khác liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm về hành vi vi phạm các điều kiện an toàn thực phẩm, Công an TP Hải Phòng cho biết.

Theo nhà chức trách, Trọng và đồng phạm đã thu mua thịt lợn nhiễm bệnh từ khoảng nửa năm nay rồi bán vào công ty.

Số thịt bệnh này được kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch và hợp thức hóa nguồn gốc bằng cách dùng giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã được đăng ký khi mua hàng hóa khác.

Kiểm tra kho hàng của doanh nghiệp, công an phát hiện khoảng 130 tấn thịt nhiễm bệnh. Số thịt này đã bị cơ quan chức năng tiêu huỷ.

