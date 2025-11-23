Booster 18, tầng thứ nhất của tên lửa Starship phiên bản V3, gặp sự cố ngay khi tiến hành những thử nghiệm đầu tiên trước khi bay.

V3 là phiên bản mới nhất của Starship thay thế cho V2, vốn thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm cuối cùng của mình giữa tháng 10. SpaceX đưa Booster 18 lên bệ phóng tại căn cứ Starbase của công ty ở Nam Texas hôm 20/11 và thông báo: "Những hoạt động đầu tiên sẽ kiểm tra hệ thống nhiên liệu được thiết kế lại và độ bền kết cấu".

Tuy nhiên, trong hoạt động thử nghiệm sáng ngày 21/12, có vẻ Booster 18 đã gặp trục trặc. Tài khoản LabPadre Space đăng trên X video cho thấy tầng tên lửa bằng thép không gỉ này đột nhiên biến dạng và phun khí sang hai bên, có thể đã xảy ra một vụ nổ đã làm hỏng phần vỏ ngoài.

Siêu tên lửa đẩy Starship móp méo sau thử nghiệm Booster 18, tầng thứ nhất của tên lửa Starship V3, biến dạng và phun khí. Video: X/LabPadre Space

Tài khoản Starship Gazer cũng đăng trên X ảnh chụp Booster 18 móp méo giống lon nước ngọt rỗng kèm theo chú thích: "Toàn bộ bể chứa oxy lỏng bị hư hại nghiêm trọng".

SpaceX sau đó thông báo: "Booster 18 gặp sự cố bất thường trong quá trình kiểm tra áp suất hệ thống khí trước khi thử nghiệm kết cấu. Phương tiện không có nhiên liệu đẩy và cũng chưa lắp đặt các động cơ".

Công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk cho biết, cần thêm thời gian điều tra để xác định chắc chắn nguyên nhân. Công ty khẳng định không ai bị thương vì vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn cho nhân viên trong quá trình thử nghiệm.

Tên lửa Starship V3 móp méo sau thử nghiệm hôm 21/11. Ảnh: X/Starship Gazer

Sự cố mới nhất có thể làm chậm tốc độ phát triển của Starship sau một năm thử nghiệm đầy trắc trở với phiên bản V2. Phiên bản này đã phóng 5 lần trong năm nay, nhưng chỉ hoàn thành mục tiêu trong hai lần gần nhất vào tháng 8 và tháng 10.

Nhìn bên ngoài, V2 và V3 rất giống nhau. Tuy nhiên, V3 cao hơn khoảng 1,5 m và trang bị đai kết nối hai tầng kiểu mới. Tầng thứ nhất của phiên bản này sử dụng động cơ Raptor 3 mới nâng cấp. Ngoài ra, V3 sẽ chỉ có ba thay vì bốn vây lưới để giữ ổn định khi lao xuống, mỗi chiếc lớn hơn khoảng 50% so với vây lưới của V2.

NASA đã ký hợp đồng với SpaceX để sử dụng Starship làm tàu đổ bộ Mặt Trăng cho Artemis 3, nhiệm vụ đưa phi hành gia trở lại bề mặt Mặt Trăng đầu tiên kể từ năm 1972. NASA đặt mục tiêu thực hiện Artemis 3 năm 2027, nhưng các báo cáo gần đây về lịch trình nội bộ của SpaceX cho thấy nhiệm vụ này có thể dời đến sớm nhất vào năm 2028.

Thu Thảo (Theo Reuters, Space)