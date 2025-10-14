Tên lửa Starship thành công trong lần bay thử thứ 11

MỹTên lửa lớn và mạnh nhất thế giới Starship của SpaceX hoàn thành thử nghiệm bay cận quỹ đạo, cả tầng đẩy và tàu vũ trụ hạ cánh xuống biển thành công thay vì trở lại tháp phóng.

Tên lửa Starship bay cận quỹ đạo trong lần phóng thứ 11 Tên lửa Starship cất cánh trong chuyến bay thứ 11. Video: AFP

Theo Space, chuyến bay thử thứ 11 của tên lửa Starship cất cánh từ căn cứ Starbase của SpaceX ở Nam Texas vào 19h23 ngày 13/10 (6h23 ngày 14/10 giờ Hà Nội). Ở lần này hai tầng của Starship là tên lửa đẩy Super Heavy và tàu Ship tách rời khoảng 2,5 phút sau khi phóng.

Super Heavy hạ cánh xuống vịnh Mexico sau đó 4 phút. Tàu Ship triển khai 8 vệ tinh giả trong thời gian 6 phút ở độ cao 192 km phía trên Trái Đất, bắt đầu từ phút thứ 19 sau khi cất cánh. Phương tiện cũng khai hỏa động cơ Raptor trong thời gian ngắn. Tiếp theo, tàu Ship bay trở lại Trái Đất, vượt qua nhiệt độ dữ dội trong quá trình hồi quyển dù một phần tấm chắn nhiệt bị mất gạch ốp. Khoang tàu hạ cánh xuống Ấn Độ Dương hơn 66 phút sau khi cất cánh, trong tầm quan sát của camera đặt trên phao nổi mà SpaceX bố trí trước đó.

Đây là chuyến bay cuối cùng của phiên bản hiện nay, sau đó nó sẽ được thay thế bằng phiên bản lớn hơn là Starship V3. Theo Jake Berkowitz, kỹ sư trưởng về lực đẩy của SpaceX, công ty sẽ lắp đặt một khung phóng mới, hệ thống rãnh dẫn lửa và nâng cấp cấu trúc đũa gắp trong tương lai.

Những mục tiêu chính của chuyến bay thử thứ 11 tương tự chuyến bay thứ 10 hồi tháng 8/2025. Tuy nhiên, SpaceX áp dụng chiến thuật đốt hạ cánh mới đối với Super Heavy, thử nghiệm cấu hình động cơ sẽ sử dụng ở phiên bản tên lửa đẩy thế hệ tiếp theo.

Theo công ty, Super Heavy sẽ khai hỏa 13 động cơ khi bắt đầu đốt hạ cánh, sau đó chuyển sang cấu hình mới với 5 động cơ hoạt động trong giai đoạn chuyển hướng. Chuyến bay thử thứ 11 cũng đánh dấu lần bay lại thứ hai của Super Heavy. Tên lửa đẩy này đã thực hiện chuyến bay thử thứ 8, trong đó phương tiện quay trở lại cơ sở Starbase và hạ cánh nhờ cấu trúc đũa gắp trên tháp phóng. SpaceX chỉ thay đổi 9 trong số 33 động cơ Raptor của nó trước chuyến bay hôm nay.

Công ty cũng tinh chỉnh tàu Ship để thu thập dữ liệu có thể hỗ trợ những chuyến bay tương lai. Ví dụ, SpaceX gỡ gạch ốp chịu nhiệt để kiểm tra áp lực ở các khu vực dễ hư hỏng ở tầng trên. Giai đoạn cuối trong lộ trình bay của phương tiện ở chuyến bay thử thứ 11 bao gồm thao tác đổi hướng kiểu dốc xuống và thử nghiệm thuật toán dẫn đường cận âm trước khi đốt hạ cánh và đáp xuống Ấn Độ Dương.

Phiên bản Starship hiện nay có tên Version 2 cao 123 m khi xếp chồng hai tầng. Nhưng các phiên bản tương lai sẽ lớn hơn với Version 3 cao 124,4 m và Version 4 cao 142 m. Version 4 sẽ sở hữu tổng cộng 42 động cơ Raptor.

SpaceX đang phát triển Starship để giúp nhân loại định cư trên Sao Hỏa theo tham vọng lâu năm của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty là tỷ phú Mỹ Elon Musk. NASA cũng chọn Starship làm tàu đổ bộ có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis, hướng tới đưa người trở lại Mặt Trăng lần đầu tiên từ thời Apollo. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, Starship sẽ đưa phi hành gia đáp xuống gần cực nam Mặt Trăng lần đầu tiên trong nhiệm vụ Artemis 3, dự kiến phóng năm 2027. Lợi thế của Starship nằm ở khả năng chở hàng cực lớn, lên tới 150 tấn và cả hai tầng đều được thiết kế để tái sử dụng hoàn toàn và nhanh chóng.

An Khang (Theo Space, AFP)