Siêu tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe

Nhóm tàu sân bay Gerald R. Ford hiện diện ở vùng biển Caribe, hỗ trợ chiến dịch chống tội phạm ma túy mà Washington phát động tại khu vực.

Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) quân đội Mỹ hôm 16/11 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford sẽ hội quân với các đơn vị đã có mặt ở biển Caribe, trong đó có nhóm tác chiến tàu đổ bộ Iwo Jima và lực lượng thủy quân lục chiến viễn chinh đang tham gia Chiến dịch Mũi giáo Phương Nam.

"Lực lượng này được triển khai theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, nhằm phục vụ chỉ đạo của Tổng thống Mỹ nhằm loại bỏ các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia và đối phó khủng bố ma túy để bảo vệ đất nước", SOUTHCOM cho hay.

USS Gerald R. Ford (trái) dẫn đầu nhóm tác chiến trong khu vực hoạt động của SOUTHCOM ngày 13/11. Ảnh: US Navy

Ngoài tàu sân bay USS Gerald R. Ford và 9 phi đoàn đi kèm, nhóm tác chiến còn bao gồm tàu khu trục USS Bainbridge và USS Mahan, cùng khu trục hạm tích hợp hệ thống chỉ huy phòng thủ tên lửa USS Winston S. Churchill.

SOUTHCOM đặc trách mọi hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe và các vùng biển xung quanh.

Trước khi nhóm tàu sân bay Ford có mặt, quân đội Mỹ đã triển khai lực lượng đáng kể đến phía nam biển Caribe, gồm ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 10.000 binh sĩ.

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 21 xuồng và tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 80 người thiệt mạng. Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị tấn công là tội phạm ma túy.

Chiến dịch vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia khu vực, cũng như bị nhiều nghị sĩ Mỹ đặt dấu hỏi về tính hợp pháp. Hoạt động cũng làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ với Colombia, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Mỹ không kích 'tàu chở ma túy' ở Thái Bình Dương Mỹ không kích 'tàu chở ma túy' ở Thái Bình Dương. Video: X/Southcom

USS Gerald R. Ford là siêu tàu sân bay mới nhất của Mỹ, cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân nước này với mức giá bàn giao là 12,6 tỷ USD. Tàu dài 337 m, có thể chở 75 máy bay các loại, gồm tiêm kích F/A-18E/F, phi cơ tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D, cùng nhiều loại trực thăng tuần tra và săn ngầm.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ có nòng cốt là hàng không mẫu hạm, cùng các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm hộ tống. Mỗi tàu trong số này có thể mang được hàng chục tên lửa các loại, được trang bị hệ thống cảm biến cho phép giám sát vùng trời và vùng biển rộng lớn xung quanh.

Như Tâm (Theo AFP)