Siêu tàu sân bay Mỹ gặp sự cố khi hoạt động gần Iran

Một vụ cháy xảy ra trên tàu sân bay Ford đang hoạt động trên Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch không kích Iran, khiến hai thủy thủ phải điều trị y tế.

"Hỏa hoạn bùng phát từ khu vực giặt là chính trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào ngày 12/3. Sự cố không liên quan đến hoạt động chiến đấu và đám cháy đã được khống chế", Bộ tư lệnh Hạm đội 5, cơ quan phụ trách hoạt động tại Trung Đông của hải quân Mỹ, hôm nay thông báo, song chưa công bố nguyên nhân sự cố.

Vụ cháy không làm ảnh hưởng đến hệ thống động cơ và chiến hạm Ford vẫn hoạt động bình thường. Hai thủy thủ được điều trị y tế vì vết thương không nguy hiểm tới tính mạng và đang trong tình trạng ổn định, theo Bộ tư lệnh Hạm đội 5.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford đang hoạt động tại Biển Đỏ, hỗ trợ chiến dịch không kích Cơn thịnh nộ Kinh hoàng của Mỹ nhằm vào Iran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đi qua eo biển Gibraltar tháng 10/2025. Ảnh: US Navy

USS Gerald R. Ford là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi triển khai làm nhiệm vụ.

Truyền thông Mỹ tháng trước đưa tin hệ thống nhà vệ sinh trên tàu Ford thường xuyên bị tắc do lỗi thiết kế và phải làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Tình trạng này xảy ra thường xuyên đến mức một số trang tin mô tả đó là "khủng hoảng nhà vệ sinh" trên tàu.

Một quan chức hải quân Mỹ xác nhận rằng hệ thống thoát nước thải trên tàu, vốn sử dụng công nghệ hút chân không để chuyển chất thải từ khoảng 650 nhà vệ sinh đến nơi xử lý, đã gặp trục trặc trong quá trình tàu Ford triển khai tác chiến, khiến kỹ thuật viên phải sửa chữa hàng ngày.

Trong báo cáo công bố năm 2020, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết đường ống thoát nước thải trên USS Gerald R. Ford được thiết kế quá hẹp, không đáp ứng được nhu cầu xả nước của hơn 4.000 thành viên thủy thủ đoàn. Để thông tắc nhà vệ sinh, hải quân Mỹ phải sử dụng hóa chất đặc biệt và tốn khoảng 400.000 USD mỗi lần dùng.

Vị trí Biển Đỏ và vịnh Oman. Đồ họa: Britannica

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)