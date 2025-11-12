Siêu tàu sân bay Mỹ bắt đầu nhiệm vụ chống băng đảng ma túy

Nhóm tàu sân bay Ford hội quân với lực lượng Mỹ triển khai tại biển Caribe, tham gia chiến dịch chống ma túy ở Mỹ Latin.

Bộ tư lệnh hải quân Phương Nam của Mỹ ngày 11/11 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đã tới khu vực do cơ quan này phụ trách, gồm vùng biển Caribe và Mỹ Latin, để hỗ trợ chiến dịch chống ma túy trong khu vực.

"Chiến hạm Ford hiện diện ở khu vực sẽ tăng cường năng lực của Mỹ trong phát hiện, giám sát và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho an toàn, thịnh vượng và an ninh của chúng tôi ở Tây bán cầu", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang mở chiến dịch chống ma túy tại biển Caribe và khu vực Tây Thái Bình Dương, khẳng định Mỹ đã ở trong tình trạng chiến tranh với các băng đảng bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đi qua eo biển Gibraltar ngày 4/11. Ảnh: US Navy

Trước khi nhóm tàu sân bay Ford có mặt, quân đội Mỹ đã triển khai lực lượng đáng kể đến phía nam biển Caribe, gồm ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 10.000 binh sĩ.

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 20 xuồng và tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 76 người thiệt mạng. Chiến dịch vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia khu vực, cũng như bị nhiều nghị sĩ Mỹ đặt dấu hỏi về tính hợp pháp.

Hoạt động cũng làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ với Colombia, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Bộ Quốc phòng Venezuela ngày 11/11 thông báo nước này đang tiến hành diễn tập quy mô lớn trên toàn quốc, với sự tham gia của khoảng 200.000 quân nhân, để chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Vị trí Thái Bình Dương và Caribe. Đồ họa: Britannica

USS Gerald R. Ford là siêu tàu sân bay mới nhất của Mỹ, cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân nước này với mức giá bàn giao là 12,6 tỷ USD. Tàu dài 337 m, có thể chở 75 máy bay các loại, gồm tiêm kích F/A-18E/F, phi cơ tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D, cùng nhiều loại trực thăng tuần tra và săn ngầm.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ có nòng cốt là hàng không mẫu hạm, cùng các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm hộ tống. Mỗi tàu trong số này có thể mang được hàng chục tên lửa các loại, được trang bị hệ thống cảm biến cho phép giám sát vùng trời và vùng biển rộng lớn xung quanh.

