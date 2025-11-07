Siêu tàu sân bay Ford chậm triển khai đến Mỹ Latin

Tàu sân bay Ford "di chuyển không đáng kể" những ngày qua và vẫn ở ngoài khơi Bắc Phi, dù đã nhận lệnh tới Mỹ Latin từ hai tuần trước.

Hải quân Mỹ ngày 6/11 cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang ở vùng biển phía bắc Morocco và "di chuyển không đáng kể" tại khu vực. Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi tàu sân bay Ford cùng chiến hạm hộ tống rời Địa Trung Hải, đi qua eo biển Gibraltar để ra Đại Tây Dương.

Giới chức Mỹ không nêu nguyên nhân dẫn tới động thái này, dù nhóm tác chiến tàu sân bay Ford đã nhận lệnh di chuyển đến khu vực do Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách từ ngày 25/10. Truyền thông Mỹ tuần qua đưa tin Tổng thống Donald Trump quyết định không tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela, nhưng chưa rõ hai sự kiện này có liên hệ với nhau hay không.

Vị trí tàu sân bay USS Gerald R. Ford (dấu đỏ) tính đến ngày 6/11. Đồ họa: Marine Vessel Traffic

CNN hôm 5/11 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo với quốc hội Mỹ rằng họ đình chỉ kế hoạch tập kích mục tiêu tại Venezuela do lo ngại về vấn đề pháp lý, nhưng quân đội Mỹ vẫn được phép tấn công phương tiện nghi chở ma túy trên biển.

"Tổng thống đang tiếp tục các hoạt động phù hợp với trách nhiệm bảo vệ người dân Mỹ và tuân thủ quyền hiến định của mình. Mọi quyết định đều được đưa ra theo luật xung đột chiến tranh", một quan chức Nhà Trắng cho biết khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ có thật sự quyết định không tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela hay không.

Mỹ đã điều lực lượng quy mô đáng kể đến phía nam biển Caribe để chống ma túy, gồm ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công nhanh cùng tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 10.000 binh sĩ.

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 16 xuồng và tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 70 người thiệt mạng. Chiến dịch vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia khu vực, cũng như bị nhiều nghị sĩ Mỹ đặt dấu hỏi về tính hợp pháp.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại khu vực eo biển Gibraltar ngày 1/10. Ảnh: US Navy

Chiến dịch đã làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ với Colombia, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng nước này có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Maduro mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Truyền thông Mỹ gần đây đưa tin ông Trump đã "bày tỏ e ngại với các cố vấn về biện pháp dùng áp lực quân sự để lật đổ chính quyền Maduro", cho rằng các cuộc không kích khó có thể buộc Tổng thống Venezuela từ chức.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)