Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD gặp nhiều trắc trở của Mỹ

Hãng đóng tàu Huntington Ingalls (HII) thông báo tàu sân bay USS John F. Kennedy rời cảng Newport News ở bang Virginia hôm 28/1 để bắt đầu thử nghiệm sơ bộ trên biển. Trong chuyến đi biển đầu tiên, các kỹ sư sẽ kiểm tra hoạt động của những hệ thống và bộ phận trọng yếu trên tàu.

"Cột mốc quan trọng này là kết quả từ quá trình làm việc tận tâm và cam kết kiên định của các bên tham gia đóng tàu, nhà thầu và thủy thủ đoàn tuyệt vời của chúng tôi. Xin chúc họ có chuyến đi biển an toàn và thành công", HII cho biết.