Siêu tàu khu trục 9 tỷ USD của Mỹ lần đầu ra biển sau hơn hai năm

Tàu khu trục USS Zumwalt lần đầu ra biển sau hơn hai năm nằm xưởng để lắp ống phóng có thể khai hỏa tên lửa siêu vượt âm.

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt rời nhà máy đóng tàu Ingalls ở thành phố Pascagoula, bang Mississippi, hôm 15/1 và quay trở về sau một ngày, song thông tin chỉ được giới chức Mỹ công bố hôm 21/1. Đây là lần đầu tiên chiến hạm này ra biển trong hơn hai năm qua.

USS Zumwalt nằm tại nhà máy Ingalls kể từ tháng 8/2023, sau khi hải quân Mỹ quyết định thay thế Hệ thống Pháo Tiên tiến (AGS) cỡ nòng 155 mm bằng 4 ống phóng cỡ lớn, mỗi ống có thể chứa ba tên lửa siêu vượt âm.

"Chúng tôi đã cùng với hải quân và các đối tác đạt cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa phức tạp, từ đó tạo ra khuôn mẫu cho lớp Zumwalt. Tôi rất tự hào về vai trò của công ty trong nỗ lực giúp hải quân Mỹ sở hữu tàu chiến đầu tiên có vũ khí siêu vượt âm", Brian Blanchette, chủ tịch nhà máy Ingalls, cho biết.

Khu trục hạm USS Zumwalt rời xưởng đóng tàu ở Pascagoula, Mississippi hôm 15/1. Ảnh: Warshipcam

Clint Lawler, người đứng đầu dự án chiến hạm lớp Zumwalt của hải quân Mỹ, tuần trước cho biết quân chủng này dự kiến thử nghiệm Phương tiện Lướt Siêu vượt âm Chung (C-HGB) trên chiến hạm USS Zumwalt sau khi nhận bàn giao.

Lớp Zumwalt được coi là một trong những dự án quân sự tốn kém nhất lịch sử Mỹ, nhưng gây thất vọng với hàng loạt lỗi thiết kế, đội giá và chậm tiến độ. Quốc hội Mỹ đã cắt giảm số lượng đặt mua từ 32 xuống chỉ còn 3 tàu, trong đó USS Zumwalt và USS Michael Monsoor đã đưa vào biên chế, còn USS Lyndon B. Johnson hạ thủy từ năm 2019 và đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ hồi tháng 9/2020 cho biết mỗi tàu lớp Zumwalt có giá hơn 9 tỷ USD, bao gồm cả chi phí nghiên cứu phát triển, so với mức giá dự kiến 1,3 tỷ USD/chiếc hồi năm 1998. Cơ quan này đánh giá lớp Zumwalt chỉ có thể đạt khả năng làm nhiệm vụ đầy đủ sớm nhất là sau năm 2025.

Hải quân Mỹ ban đầu định sử dụng lớp Zumwalt để tấn công các mục tiêu ven biển bằng pháo AGS. Đây là loại pháo lớn nhất được Mỹ chế tạo và trang bị cho chiến hạm từ sau Thế chiến II, có thể bắn 10 phát đạn mỗi phút nhằm vào mục tiêu cách vị trí khai hỏa hơn 150 km.

Tuy nhiên, mỗi quả đạn pháo dẫn đường tầm xa (LRLAP) cho AGS có trị giá gần một triệu USD, khiến hải quân Mỹ phải từ bỏ kế hoạch mua đạn và loay hoay tìm cách thay đổi cấu hình vũ khí cho lớp Zumwalt. Hải quân Mỹ cuối năm 2021 thông báo sẽ hoán cải tàu khu trục lớp Zumwalt, loại bỏ AGS để trang bị tên lửa siêu vượt âm tầm xa IRCPS.

Phạm Giang (Theo USNI)