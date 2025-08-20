'Siêu pháo đài nổi' của Nga ra biển sau gần 30 năm nằm cảng

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov ra biển thử nghiệm sau quá trình hiện đại hóa, kết thúc gần ba thập kỷ nằm cảng.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Nga hôm 19/8 cho thấy tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov được các tàu kéo lai dắt khi rời nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố cảng Severodvinsk, tây bắc Nga.

Hãng thông tấn TASS trước đó dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết chiến hạm đã ra khơi để tiến hành thử nghiệm, sau khi hoàn tất quá trình đại tu và hiện đại hóa ở Sevmash. Giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra ở Biển Trắng, phần còn lại dự kiến được tiến hành trên Biển Barents và kéo dài trong vài tháng.

'Siêu pháo đài nổi' của Nga tái xuất sau gần 30 năm nằm cảng Tàu Đô đốc Nakhimov trên Biển Trắng trong video đăng ngày 19/8. Video: X/RSS_40

Truyền thông Nga hồi tháng 2 cho biết cả hai lò phản ứng hạt nhân trên Đô đốc Nakhimov đã được kích hoạt và chiến hạm này sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển trong mùa hè năm nay.

Đô đốc Nakhimov là một trong 4 tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Đề án 1144 "Orlan", còn được gọi là lớp Kirov, được Liên Xô biên chế ngày 30/12/1988. Chiến hạm lớp Kirov sở hữu hệ thống vũ khí mạnh tương đương một hạm đội tàu chiến, khiến chúng được mệnh danh là "siêu pháo đài nổi" thời Liên Xô.

Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov nằm cảng từ năm 1999, quá trình đại tu và hiện đại hóa bắt đầu từ năm 2013 do nhà máy Sevmash thực hiện.

"Nỗ lực đưa Đô đốc Nakhimov trở lại hoạt động đã nhiều lần bị gián đoạn, một phần lý do bắt nguồn từ xung đột Nga - Ukraine, song cũng cần nhớ rằng đây chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Dù vẻ ngoài không thay đổi nhiều so với thời Liên Xô, Đô đốc Nakhimov sẽ được trang bị những hệ thống điện tử, thông tin liên lạc và vũ khí hiện đại nhất của Nga hiện nay. Lò phản ứng hạt nhân trên tàu được giữ nguyên, nhưng các thiết bị duy trì hoạt động và kiểm soát sẽ được nâng cấp, bảo đảm khả năng vận hành ổn định và an toàn trong hàng chục năm.

Vũ khí nguyên bản gồm 20 tên lửa diệt hạm siêu thanh P-700 Granit sẽ được thay bằng tên lửa hành trình Kalibr và diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks, giúp Đô đốc Nakhimov trở thành nền tảng chiến đấu đa năng, có khả năng diệt hạm, chống tàu ngầm và tấn công mục tiêu mặt đất từ khoảng cách 2.500 km.

Chiến hạm cũng có thể mang tên lửa siêu vượt âm Zircon, do loại tên lửa này dùng chung ống phóng thẳng đứng với hệ thống Kalibr và Oniks.

Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov tại nhà máy Sevmash hồi năm 2014. Ảnh: Oleg Kuleshov

Sau quá trình nâng cấp, tàu có thể mang tối đa 176 bệ phóng thẳng đứng, gồm 80 ống cho tên lửa chống hạm và đối đất, cùng 96 quả đạn phòng không thuộc hệ thống S-400 phiên bản hải quân. Nhiệm vụ phòng thủ tầm gần sẽ được giao cho 8 tổ hợp Pantsir-M với tối đa 32 đạn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Đô đốc Nakhimov sẽ được trang bị lượng ống phóng nhiều hơn bất cứ chiến hạm mặt nước hoặc tàu ngầm nào đang hoạt động trên thế giới", Newdich cho hay. Để so sánh, tàu khu trục hạng nặng Type-055 Trung Quốc có 112 ống phóng thẳng đứng, còn tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ được trang bị 122 ống.

Tàu được lắp các hệ thống radar mới, pháo hạm AK-130 nòng đôi cỡ 130mm thời Liên Xô cũng được thay bằng mẫu AK-192M hiện đại hơn.

Phạm Giang (Theo TASS, War Zone)