Siêu mẫu Tyra Banks hối hận khi bỏ nghề sớm

Tyra Banks nói 20 năm trước rời làng mẫu vì sợ sớm bị đào thải, nhưng giờ hối hận khi nhận ra nỗi sợ giới hạn tiềm năng của cô.

Trên show Today with Jenna & Friends ngày 15/4, cựu siêu mẫu Tyra Banks, 52 tuổi, tiết lộ việc từ giã sàn catwalk năm 32 tuổi không chỉ vì muốn tìm sự tự chủ, mà còn do sợ hãi. Theo cô, giới người mẫu bấy giờ không được xem trọng, dễ bị thay thế vào một thời điểm nhất định. Vì thế, cô từ chối "hợp đồng béo bở" dài ba năm với Victoria's Secret để tập trung mở chương trình The Tyra Banks Show. Người đẹp hợp tác thương hiệu nội y giai đoạn 1996-2005, có show đầu tiên năm 1997.

Tyra Banks nói thêm về lý do bỏ qua cơ hội năm đó: "Dù hãng không quá quan tâm chuyện tuổi tác, cũng thích độ tuổi của tôi và nhiều yếu tố khác, tôi vẫn quyết rút lui vì nghĩ: 'Thế nào họ cũng cho mình ra rìa trong ba năm tới'. Cùng lúc ấy, tôi thấy mình không được nhìn nhận với tư cách người dẫn talkshow nên chọn rời sàn diễn".

Tyra Banks trên chương trình "Today with Jenna & Friends". Ảnh: NBC

Tyra Banks đồng ý với quan điểm nữ giới làm được nhiều việc cùng lúc, nhưng lúc còn trẻ, cô tự giới hạn tiềm năng của bản thân. "Ngày trước, tôi luôn nghĩ sẽ bị nói: 'Cô sẽ sớm bị gạt bỏ thôi, cũng không có sức làm nhiều thứ cùng lúc. Cô không thể trở thành người phụ nữ đa tài. Cô chỉ có thể làm một công việc thôi'. Victoria's Secret từng nói tôi có thể phát triển hơn nhưng tôi cứ một mực phủ nhận. Điều này thật kỳ lạ", Tyra Banks cho biết.

Dù tiếc nuối về việc giải nghệ sớm, cô rút ra bài học cho bản thân và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực truyền hình thực tế. Tyra Banks xây dựng tên tuổi khi giữ vai trò host, giám khảo và nhà sản xuất America's Next Top Model (2003-2018). Nhìn lại chặng đường đã qua, cô nói: "Cứ nhảy, tiếp tục tiến lên phía trước và làm ngược lại những gì người khác bảo bạn phải làm. Tôi đang sống như thế".

Tyra Bank trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show lần thứ chín, năm 2003. Ảnh: WireImage

Tyra Banks sinh năm 1973, được Vogue và Elle đánh giá một trong những người mẫu da màu đẹp nhất thế giới. Cô là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang dành cho đàn ông GQ và tạp chí đồ bơi Sports Illustrated Swimsuit. Người đẹp từng vào nhóm 17 siêu mẫu huyền thoại do Model bình chọn và nhiều lần góp mặt trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Tháng 10/2024, siêu mẫu gây chú ý khi tái xuất Victoria's Secret sau 19 năm vắng bóng.

Hiện cô sống tại Australia cùng con trai Yorks Banks Asla, chín tuổi, và bạn trai -doanh nhân Louis Bélanger-Martin. Người đẹp chuyển đến đây để tiện việc điều hành công ty kem SMiZE and Dream do cô thành lập năm 2021.

Khoảnh khắc Tyra Banks catwalk Khoảnh khắc Tyra Banks catwalk trong thập niên 1990. Video: FR

Phương Thảo (theo People)