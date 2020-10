Siêu mẫu Kendall Jenner chuộng váy hai dây

Fan ví siêu mẫu "biến đường phố thành sàn diễn" với thiết kế chấm bi Bec & Bridg, phối giày thể thao. Cô đeo dây chuyền khuyên tai Anita Ko loại mảnh. Ảnh: Backgrid.

Kendall Jenner sinh năm 1995, là một trong những biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ. Nhiều năm qua, cô luôn lọt top người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Cô tạo dấu ấn qua chương trình truyền hình thực tế Keeping up with The Kardashians cùng gia đình. Siêu mẫu thu hút hơn 140 triệu người theo dõi trên Instagram. Cuối tháng 7, cô lần đầu khoe biệt thự 8,5 triệu USD ở Mỹ.