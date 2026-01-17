Siêu đầu bếp Gordon Ramsay 'chỉ ăn 2 miếng' để duy trì thể trạng khỏe mạnh

AnhDù luôn phải tiếp xúc với những món ăn thượng hạng, Gordon Ramsay vẫn duy trì được hình thể săn chắc sau khi giảm 19 kg, nhờ thực đơn cân bằng, kỷ luật trong tập luyện và nguyên tắc "chỉ ăn 2 miếng".

Ở tuổi 59, đầu bếp lừng danh Gordon Ramsay đã thực hiện một cuộc cách mạng về thể hình. Từng nặng tới 114 kg, Ramsay giảm thành công 19 kg, trở thành một vận động viên bền bỉ, thường xuyên chinh phục các giải marathon, siêu marathon và cả "Iron Man", thử thách khắc nghiệt nhất hành tinh.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Men's Health năm 2024, Ramsay khẳng định triết lý ăn uống đơn giản: "Món ăn ngon không đồng nghĩa với sự tẻ nhạt và đồ ăn lành mạnh chẳng cần phải chạy theo những trào lưu kiêng khem nhất thời".

Siêu đầu bếp thừa nhận trong giai đoạn sự nghiệp bùng nổ, bản thân từng bị cuốn vào vòng xoáy công việc với tần suất 7 ngày một tuần, khiến cơ thể mất kiểm soát. Quyết tâm "giành lại quỹ thời gian đã mất", ông bắt đầu hành trình lột xác. Chia sẻ về thực đơn hàng ngày, vị giám khảo MasterChef cho biết: "Tôi uống sinh tố protein vào bữa sáng, ăn trứng khuấy vào bữa trưa và chọn gà luộc hoặc cá cho bữa tối. Tôi không ăn quá nhiều salad nhưng luôn cố gắng cân bằng dinh dưỡng".

Đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Ảnh: Tudum

Tuy nhiên, yếu tố then chốt giúp Ramsay duy trì cân nặng không chỉ nằm ở thành phần món ăn mà còn ở nguyên tắc nếm vị. Đặc thù của một đầu bếp đòi hỏi ông phải nếm thử vô số món ăn thượng hạng mỗi ngày nhưng Ramsay luôn tự giới hạn bản thân chỉ dừng lại ở miếng thứ hai, bất kể món ăn đó có hấp dẫn nhường nào.

"Ban đầu, tôi luôn khao khát được thưởng thức hết cả đĩa thức ăn. Nhưng tôi biết rằng sau miếng thứ 4, thứ 5 hay thứ 6, mọi thứ sẽ vượt kiểm soát. Vì vậy, tôi tự nhủ phải dừng lại sau hai miếng. Chính sự tự chủ đó giúp tôi duy trì vóc dáng", Ramsay nói.

Dưới góc độ y khoa, phương pháp của Ramsay phản ánh một chiến lược kiểm soát khẩu phần khoa học, dù việc cắt giảm đột ngột có thể gây áp lực lên trung tâm thèm ăn. Các chuyên gia y tế khuyến nghị để đạt được hiệu quả bền vững, nên kết hợp chế độ giàu đạm từ cá, đậu, trứng nhằm kích thích hormone ức chế cơn đói và duy trì khối lượng cơ bắp. Bên cạnh đó, tốc độ ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh vị giác. Khi thức ăn vào dạ dày, cơ thể sẽ tiết ra leptin, hormone tạo cảm giác no và ức chế thèm ăn. Hormone leptin cần ít nhất 20 phút để phát tín hiệu no đến não bộ, do đó thói quen ăn chậm và hạn chế thực phẩm gây kháng leptin như nước có gas là chìa khóa để làm chủ vị giác.

Ngoài ra, thay đổi thứ tự ăn uống theo quy tắc: chất xơ - protein - tinh bột cũng là một mẹo hữu ích. Ăn chất xơ trước giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột biến. Việc đẩy tinh bột xuống cuối bữa ăn giúp chúng ta giảm lượng tiêu thụ một cách tự nhiên vì cơ thể đã bắt đầu thấy no nhờ lượng chất xơ và đạm nạp vào trước đó.

Gordon Ramsay là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, chủ nhiều nhà hàng sao Michelin và giám khảo của nhiều chương trình ẩm thực. Ông từng được vinh danh ở các giải thưởng như Huân chương Hoàng gia Anh năm 2006 nhằm tôn vinh những cống hiến cho ngành ẩm thực Anh, Nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành khách sạn - nhà hàng Anh năm 2009. Nhờ loạt chương trình ăn khách như MasterChef, Hell's Kitchen và Kitchen Nightmares, Gordon Ramsay sắp được gắn sao, vinh danh trên Đại lộ danh vọng Hollywood.

Bình Minh (Theo Men's Health, Chosun, Glasgow Live)