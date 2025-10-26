Siêu âm ổ bụng có cần nhịn ăn?

Tôi siêu âm trong lần khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan, muốn đánh giá chức năng túi mật nhưng thắc mắc siêu âm có cần nhịn ăn hay không để cho kết quả chính xác nhất? (Phương, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Siêu âm ổ bụng là một trong những phương pháp chẩn đoán hình ảnh phổ biến, giúp đánh giá các cơ quan trong ổ bụng như gan, thận, tụy, lách, túi mật, hệ tiêu hóa. Kỹ thuật này không xâm lấn, có thể thực hiện nhiều lần mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Siêu âm hoạt động dựa trên nguyên lý sóng siêu âm tần số cao được phát ra từ đầu dò. Sóng âm đi qua cơ thể sẽ phản xạ lại khi gặp các mô có mật độ khác nhau, tạo ra hình ảnh trên màn hình. Nhờ đó, bác sĩ quan sát được kích thước, hình dạng và cấu trúc của các cơ quan trong ổ bụng, đồng thời phát hiện những bất thường như nang, khối u, sỏi hoặc viêm nhiễm.

Nhìn chung, siêu âm ổ bụng không cần nhịn ăn, tuy nhiên cần nhịn tiểu sẽ dễ dàng khảo sát hệ tiết niệu hơn. Bàng quang ít nước tiểu sẽ khó khảo sát chức năng, thận niệu quản. Vì vậy trước khi siêu âm khoảng 30-60 phút, bệnh nhân nên uống nhiều nước và nhịn tiểu căng để làm căng bàng quang, giúp ích nhiều cho việc quan sát hình ảnh trong ổ bụng.

Tuy nhiên, nếu bệnh nhân có tiền sử về túi mật thì nhịn đói sẽ giúp kết quả siêu âm chính xác hơn. Về lý thuyết, túi mật là nơi chứa dịch mật, lúc đói thì túi mật căng, lúc vừa ăn xong thì túi mật xẹp nên khi nào cần siêu âm đánh giá chức năng túi mật thì cần nhịn đói. Người bệnh cũng cần nhịn ăn trước khi siêu âm từ 6 đến 8 tiếng. Lúc này, cơ thể đã tiêu hóa hết thức ăn, tránh được các hình ảnh gây nhiễu trong quá trình siêu âm.

Bác sĩ Mai Văn Lực

Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E