Siết quản lý xe đạp điện, xe khách 2 tầng

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu bổ sung quy định quản lý xe điện tốc độ cao và xe khách giường nằm 2 tầng để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Chủ trì cuộc họp sáng 27/1 về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định trong lĩnh vực đường bộ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu thực tế nhiều phương tiện như xe đạp điện có tốc độ thiết kế cao nhưng người điều khiển không phải học, thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Ông yêu cầu nghiên cứu bổ sung quy định quản lý phù hợp với nhóm phương tiện này.

Phó thủ tướng cho rằng một nguyên nhân lớn dẫn đến tai nạn hiện nay là nhiều loại phương tiện có tốc độ khác nhau cùng lưu thông trên một tuyến đường. Nhiều tuyến được thiết kế cho ôtô chạy tốc độ cao nhưng vẫn có xe máy, xe đạp, mô tô 3 bánh, xe điện 4 bánh tham gia, làm tăng nguy cơ va chạm. Do đó nội dung này phải được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật.

Với xe điện 4 bánh, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà gợi ý chỉ cho phép hoạt động tại khu vực có làn đường riêng hoặc nơi giới hạn tốc độ tối đa 30 km/h. Những tuyến đường có tốc độ lưu thông trên 30 km/h phải cấm loại phương tiện này. Ông giao Bộ Công an và Bộ Xây dựng rà soát, xác định các tuyến đường không cho xe điện 4 bánh lưu thông.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết nhiều địa phương đã cho xe điện 4 bánh gắn động cơ lưu thông cùng ôtô, container, xe máy trên quốc lộ, tỉnh lộ, làm tăng nguy cơ tai nạn. Bộ Công an phối hợp Cục Đường bộ và Bộ Xây dựng đề xuất chỉ cho xe điện hoạt động trên các tuyến có làn riêng. Nơi đủ hạ tầng có thể bố trí một làn phục vụ du lịch, phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: Minh Khôi

Siết điều kiện với xe giường nằm 2 tầng

Về xe khách giường nằm 2 tầng, đại tá Phạm Quang Huy cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực miền núi, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc. Loại xe này có nhiều điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng ở châu Âu, vốn chủ yếu hoạt động tại khu vực đồng bằng.

Từ thực tế đó, Bộ Công an đề xuất trước mắt xây dựng lộ trình rà soát, đánh giá tác động của xe giường nằm 2 tầng tại miền núi, đồng thời bổ sung hạ tầng tại các đoạn cua gấp, dốc lớn, đường thoát hiểm để phòng ngừa rủi ro. Về lâu dài, cần điều chỉnh quy định pháp lý để quản lý loại phương tiện này phù hợp hơn với điều kiện địa hình.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết các bộ, ngành cơ bản thống nhất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên đường cấp 3 và đường cấp 3 miền núi. Tuy nhiên, để tránh tác động đột ngột đến doanh nghiệp, bà đề xuất thực hiện theo lộ trình, có thời gian chuyển tiếp, kết hợp rà soát hạ tầng và triển khai giải pháp hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho rằng chỉ nên cho phép xe khách 2 tầng hoạt động trên cao tốc hoặc các tuyến đường thẳng, bằng phẳng, kiên quyết cấm tại những cung đường không bảo đảm an toàn.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá xe khách giường nằm 2 tầng thường phục vụ du lịch, phù hợp địa hình bằng phẳng. Với khu vực miền núi nhiều đèo dốc, về cơ bản không phù hợp, nếu hoạt động phải có quy chuẩn riêng. Ông yêu cầu Bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm 2 tầng ở miền núi. Phương tiện không đáp ứng quy chuẩn sẽ không được hoạt động. Bộ Công an sẽ rà soát các quy định liên quan đến điều kiện lái xe, gồm giấy phép lái xe, sức khỏe và kỹ năng điều khiển phương tiện.

Vũ Tuân