Các sĩ quan Mỹ đến Belarus để quan sát cuộc tập trận chung giữa quân đội Belarus và Nga, dấu hiệu về quan hệ ấm lên giữa Minsk với Washington.

"Ai nghĩ được rằng một ngày mới trong khuôn khổ tập trận Zapad-2025 lại bắt đầu như vậy? Cái bắt tay giữa quan chức Belarus và sĩ quan Mỹ tại thao trường thật sự là khoảnh khắc ấn tượng", Bộ Quốc phòng Belarus ngày 15/9 ra tuyên bố cho biết.

Video do cơ quan này đăng kèm cho thấy hai sĩ quan Mỹ cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin vì mời họ tới quan sát cuộc tập trận Zapad-2025 và bắt tay ông.

"Chúng tôi sẽ giới thiệu bất kỳ thứ gì mà các ngài quan tâm và mong muốn. Quý vị có thể tới đó xem và trò chuyện với mọi người", Bộ trưởng Khrenin cho hay.

Mỹ là một trong 23 quốc gia cử đại diện tới quan sát cuộc tập trận, trong đó có hai thành viên NATO khác là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Bộ Quốc phòng Belarus.

Tập trận chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus diễn ra ngày 12-16/9 tại các thao trường ở hai quốc gia, cũng như vùng biển Baltic và biển Barents. Hoạt động này được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO đang gia tăng sau vụ Ba Lan cáo buộc loạt máy bay không người lái của Moskva xâm phạm không phận nước này.

Sĩ quan Mỹ tới quan sát tập trận chung Belarus - Nga Hai sĩ quan Mỹ bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm 15/9. Video: BQP Belarus

Theo hãng thông tấn Reuters, hiện diện của các sĩ quan Mỹ ở Belarus là dấu hiệu cho thấy quan hệ đang ấm lên giữa Washington và Minsk. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và bị phương Tây áp lệnh trừng phạt vì từng cho phép Moskva sử dụng lãnh thổ để triển khai hàng chục nghìn binh sĩ vào Ukraine hồi đầu năm 2022.

John Coale, đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuần trước tới Minsk để gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ông Lukashenko sau đó đồng ý thả 52 tù nhân, trong đó có các nhà báo và đối thủ chính trị, đổi lại Mỹ sẽ giảm bớt biện pháp trừng phạt với hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus.

Điều này cho phép hãng có thể bảo dưỡng và mua linh kiện cho các phi cơ của mình, trong đó có máy bay do Boeing sản xuất.

Ông Coale cho biết Tổng thống Trump còn muốn mở lại đại sứ quán Mỹ tại Belarus trong tương lai gần, bình thường hóa quan hệ song phương, khôi phục hợp tác kinh tế và thương mại với nước này.

Xây dựng quan hệ gần gũi hơn với người đồng cấp Lukashenko dường như là một phần trong nỗ lực làm trung gian hòa giải cho xung đột Ukraine của Tổng thống Trump, do ông Lukashenko là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai bên thường xuyên trao đổi.

Phạm Giang (Theo Reuters)