Shynh Premium hướng tới tiêu chuẩn quốc tế

Shynh Premium định hướng xây dựng trải nghiệm làm đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư công nghệ cao, dịch vụ cá nhân hóa và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao.

Doanh nhân Lê Thị Xuân - Chủ tịch Shynh Group kiêm nhà sáng lập Shynh Premium - nêu rõ định hướng trên ở sự kiện tại TP HCM, đầu tháng 10. Mỗi liệu trình được thiết kế như hành trình chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ và khoa học y khoa. Đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu, thường xuyên cập nhật xu hướng và công nghệ làm đẹp quốc tế, hướng đến kết quả tự nhiên, đảm bảo sức khỏe.

Đơn vị giới thiệu liệu trình Prohfilo Structura hồi tháng 6. Ảnh: Shynh Premium

Shynh Premium là một trong những đơn vị đầu tiên giới thiệu liệu trình Profhilo Structura tại Việt Nam - công nghệ trẻ hóa được nhiều quốc gia ứng dụng trong thẩm mỹ nội khoa.

"Việc đưa các phương pháp mới vào thực hành giúp chúng tôi mở rộng lựa chọn trị liệu, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc và cải thiện làn da của khách", Chủ tịch Lê Thị Xuân cho hay.

Hệ thống vận hành tại đây được thiết lập theo tiêu chuẩn phòng khám quốc tế, chú trọng từng khâu - từ thăm khám, tư vấn đến theo dõi sau trị liệu. Đơn vị đầu tư không gian lẫn dịch vụ nhằm mang lại cảm giác thoải mái, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn y khoa trong mọi thao tác.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, ban lãnh đạo cập nhật công nghệ Profhilo Structura - được chỉ định cho người trưởng thành, hỗ trợ làm đầy và cải thiện các vùng da bị lõm do tự nhiên hoặc tác động bên ngoài. Theo các bác sĩ nơi đây, liệu trình có thể cải thiện tình trạng mất nước, suy giảm sợi đàn hồi, collagen trong lớp trung bì, từ đó hỗ trợ phục hồi độ săn chắc và da đều màu.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng da trước khi thực hiện công nghệ Profhilo Structura. Ảnh: Shynh Premium

Doanh nhân Lê Thị Xuân nhấn mạnh toàn bộ quy trình được thực hiện theo phác đồ y khoa cá nhân hóa, dựa trên tình trạng da từng người. "Kết hợp yếu tố an toàn, chuyên môn và tính thẩm mỹ tự nhiên là ưu tiên hàng đầu trong mỗi liệu trình của chúng tôi", bà cho hay.

Bên cạnh đó, Shynh Premium chú trọng xây dựng môi trường làm đẹp theo tiêu chuẩn phòng khám quốc tế - nơi khách hàng được thăm khám, tư vấn và theo dõi toàn diện sau liệu trình.

"Với định hướng phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn mang đến loạt phương pháp chăm sóc da đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhưng phù hợp với làn da người Việt, góp phần nâng cao trải nghiệm làm đẹp", doanh nhân Lê Thị Xuân nói thêm.

Đông Vệ