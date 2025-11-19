Shynh House giới thiệu công nghệ trẻ hóa da mới tại sự kiện

Hai công nghệ trẻ hóa thế hệ mới New perfect skin premium và New perfect face giúp làn da tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Thẩm mỹ Shynh House, vừa tổ chức sự kiện "Future of Skin Rejuvenation" vào ngày 27/10, tại TP HCM. Điểm nhấn của sự kiện là màn ra mắt hai công nghệ trẻ hóa thế hệ mới - New perfect skin premium và New perfect face. Đây là những liệu pháp được đánh giá cao nhờ tích hợp nhiều cải tiến, cho hiệu quả trẻ hóa rõ rệt và lâu dài hơn so với các thế hệ trước.

Đại diện Shynh House giới thiệu các liệu trình trẻ hóa toàn diện thế hệ mới, mang đến giải pháp cá nhân hóa - an toàn - hiệu quả cho người sử dụng. Ảnh: Shynh House

Trong đó, liệu pháp New perfect skin premium hỗ trợ tái sinh cấu trúc da, phục hồi độ đàn hồi và săn mịn từ sâu bên trong. Còn New perfect face giúp trẻ hóa toàn diện khuôn mặt, nâng cơ tự nhiên, không xâm lấn. Cả hai phương pháp đều là phác đồ độc quyền được Hội đồng bác sĩ Shynh House thiết kế riêng và cá nhân hóa cho từng tình trạng da, không xâm lấn, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Shynh House luôn chú trọng khâu nghiên cứu và chuyển giao bên cạnh việc nhập khẩu công nghệ. Hội đồng bác sĩ Shynh Group trực tiếp tham gia đánh giá, thẩm định và ứng dụng, nhằm đảm bảo mọi liệu trình đều đạt chuẩn an toàn và được minh chứng bằng dữ liệu y khoa. Điều này giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn dịch vụ.

Ms. Lê Thị Xuân chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Shynh House

Theo đại diện thương hiệu, Shynh House theo đuổi triết lý: "Làm đẹp phải dựa trên căn cứ khoa học, kiểm chứng lâm sàng và ứng dụng y khoa chuẩn mực". Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giúp thương hiệu định vị vững chắc giữa thị trường đầy cạnh tranh. Thay vì chạy theo các xu hướng nhất thời, Shynh House kiên định với con đường bền vững - khoa học - an toàn, lấy kết quả, khách hàng và trải nghiệm thật làm kim chỉ nam.

"Chuẩn hóa không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng - với sự an toàn và hiệu quả được đảm bảo, mà còn góp phần nâng cao uy tín của ngành thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ khu vực", đại diện thương hiệu khẳng định.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm (trái) và Chủ tịch Lê Thị Xuân chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Shynh House

Bên cạnh những chia sẻ chuyên môn, sự kiện gây ấn tượng với không gian sang trọng. Khách mời được đón tiếp bằng giai điệu violin, thưởng thức tiệc fine-dining và rượu vang cao cấp. Ca sĩ Thiều Bảo Trâm là một trong những khách mời đặc biệt. Nữ ca sĩ mang đến không gian sự kiện ba ca khúc: Love Rosie, Không lời và Chưa quên người yêu cũ, tạo nên những khoảnh khắc âm nhạc cảm xúc.

Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và đầu tư bài bản, Shynh House tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu thẩm mỹ công nghệ cao, mang đến giá trị thực, bền vững và chuẩn quốc tế cho khách hàng Việt.

