​Showroom Orihiro kỷ niệm 5 năm ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu Orihiro Nhật Bản mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chính hãng, chất lượng.

Ngày 28/10, Công ty TNHH MTV Khỏe Đẹp Bền Vững (Labehe Việt Nam), đại diện thương hiệu Orihiro Nhật Bản, tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập showroom Orihiro tại số 3 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của toàn thể cán bộ nhân viên Labehe Việt Nam, các đối tác chiến lược, khách hàng thân thiết. Tại đây, ban lãnh đạo không chỉ tôn vinh những thành tựu đã đạt được mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với sức khỏe và cuộc sống của người Việt, hướng đến một cộng đồng khỏe - đẹp - bền vững.

Showroom Orihiro tại số 3 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Labehe Việt Nam

Đại diện công ty chia sẻ suốt 5 năm qua, showroom Orihiro trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của nhiều người tiêu dùng mong muốn trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng. Showroom còn là nơi kết nối cộng đồng qua hàng trăm buổi hội thảo, tư vấn sức khỏe và các chương trình thiện nguyện. Những hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và khẳng định trách nhiệm đồng hành lâu dài với khách hàng trên hành trình chăm sóc sức khỏe của thương hiệu Nhật Bản.

"Nơi đây không chỉ là địa chỉ mua sắm mà còn là cầu nối văn hóa tiêu dùng 'chuẩn Nhật', mang đến những trải nghiệm về lối sống khoa học, lành mạnh", vị đại diện khẳng định.

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của thương hiệu Orihiro Nhật Bản được bày bán tại showroom ở Hà Nội. Ảnh: Labehe Việt Nam

Thành lập từ năm 1972 tại tỉnh Gunma (Nhật Bản), Orihiro trải qua hơn nửa thế kỷ không ngừng nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hoạt động R&D luôn được tập đoàn chú trọng, thể hiện qua hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại giúp kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu thô đến quy trình sản xuất và đóng gói thành phẩm. Thương hiệu nổi tiếng với nhiều dòng sản phẩm như thực phẩm hỗ trợ xương khớp, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, trà thanh lọc cơ thể cùng nhiều thực phẩm bổ sung giúp làm đẹp từ bên trong.

Tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV Khỏe Đẹp Bền Vững (Labehe) trong lễ kỷ niệm sinh nhật showroom Orihiro Việt Nam. Ảnh: Labehe Việt Nam

Công ty TNHH MTV Khỏe Đẹp Bền Vững (Labehe Việt Nam) là đại diện của Orihiro tại Việt Nam. Suốt hơn 9 năm hoạt động, Labehe xây dựng uy tín nhờ sản phẩm chất lượng cùng hệ thống phân phối rộng rãi trên toàn quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng, thể hiện trách nhiệm với xã hội và góp phần hiện thực hóa giá trị sống khỏe, đẹp và bền vững cho người Việt.

Như Ý