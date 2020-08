Hai sao Hàn nhiễm nCoV

Diễn viên Hàn Quốc Heo Dong Won, Kim Won Hae phải hủy nhiều chương trình vì dương tính với nCoV.

Sáng 20/8, Heo Dong Won nhận kết quả, được chuyển tới Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch để cách ly, tiến hành kiểm tra bổ sung. Trưa cùng ngày, diễn viên Kim Won Hae cũng thông báo nhiễm nCoV. Cả hai diễn chung vở kịch Champon.

Heo Dong Won sinh năm 1980, quen mặt khán giả truyền hình khi đảm nhận loạt vai phụ trong "Khi hoa trà nở", "Quân vương bất diệt"... Ảnh: Hankyung.

Trước đó, hôm 19/8, thành viên khác tham gia vở kịch - Seo Sung Jong - xác nhận dương tính với nCoV. Tác phẩm phải hủy diễn, hoàn tiền cho khán giả. Toàn bộ diễn viên, nhân viên có liên quan đã tự cách ly và tiến hành xét nghiệm. Hiện tại, ngoài Seo Sung Jong, Heo Dong Won, Kim Won Hae, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Diễn viên mắc nCoV khiến các đoàn làm phim phải ngừng quay. Heo Dong Won hiện tham gia bộ phim Do Do Sol Sol La Sol - do Go Ara và Lee Jae Wook - đóng chính của đài KBS2. Đại diện công ty quản lý của diễn viên cho biết sau khi có kết quả, họ đã thông báo với đoàn phim để có biện pháp xử lý. "Đoàn phim đã ngừng ghi hình, toàn bộ diễn viên, nhân viên tự cách ly và xét nghiệm", đại diện nói.

Đại diện Double SG - công ty quản lý Kim Won Hae - cũng cho biết toàn bộ lịch trình của anh bị hủy bỏ. "Hiện anh ấy tự cách ly theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Anh ấy sẽ nhập viện điều trị ngay khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng". Êkíp phim Hội bạn cực phẩm của đài jTBC có sự góp mặt của Kim Won Hae cũng ngừng quay.

Kim Won Hae sinh năm 1969, là diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Seoul, tham gia loạt phim như "Đảo địa ngục", "Asura", "Hải tặc", "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon"... Ảnh: TVReport.

Việc loạt diễn viên nhiễm bệnh làm dấy lên sự lo ngại về vấn đề an toàn cho các nghệ sĩ và nhân viên hoạt động trong ngành giải trí. Theo Osen, liên quan đến các ca nhiễm gần đây, có khoảng gần 1.000 người bao gồm nghệ sĩ, nhân viên hậu trường, quản lý... phải cách ly và xét nghiệm. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch, nhiều sự kiện giải trí bị hủy bỏ. Tuy nhiên, các bộ phim, show truyền hình vẫn được ghi hình trong tình trạng không khán giả và đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.

Trên Naver, khán giả viết: "Trong lúc quay phim, chắc không ai đeo khẩu trang nhỉ? Giờ các diễn viên phải làm sao đây? Phim trường mấy phim này giờ như ổ dịch chỉ chờ bùng phát thôi. Cầu mong mọi người đều bình an", "Mỗi phim trường có ít nhất 100 người, êkíp chỉ đo thân nhiệt và chuẩn bị nước sát khuẩn là xong. Họ đang coi dịch bệnh như không hề xảy ra, vậy không lây lan mới lạ".

