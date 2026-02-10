Show văn hóa - ẩm thực trong Dinh Độc Lập dịp Tết của VietCharm

VietCharm Culture & Dining Show ra mắt tại Dinh Độc Lập vào mùng 1 Tết Bính Ngọ, kết hợp nghệ thuật biểu diễn đương đại và ẩm thực trong không gian di tích lịch sử.

Show sẽ diễn ra hàng ngày tại khuôn viên Dinh Độc Lập suốt năm. Theo ban tổ chức chương trình đặt mục tiêu trở thành điểm đến văn hóa biểu tượng, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm chiều sâu, nơi khán giả không chỉ xem trình diễn, còn "sống" trong không gian di sản qua đa giác quan.

Sân khấu VietCharm Culture & Dining Show. Ảnh: VietCharm

Thông điệp xuyên suốt của show diễn là "Đan di sản - Chạm cảm xúc", mở ra hành trình khám phá bản sắc Việt Nam thông qua sự giao thoa âm nhạc, vũ đạo và ẩm thực. Theo ban tổ chức, không gian kiến trúc được phát triển dựa trên thế giới quan phương Đông "trời tròn, đất vuông", với khán phòng hình vuông tượng trưng cho đất và sân khấu tròn xoay 360 độ ở trung tâm, biểu trưng cho bầu trời cùng sự vận động bất tận của văn hóa.

Chương trình với sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh, Giám đốc âm nhạc Vũ Quốc Việt, biên đạo Quang Đăng và Master Chef Huỳnh Phi Nam Phong. Toàn bộ ca khúc trong show đều được nghệ sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác và phối mới độc quyền, sử dụng chất liệu từ các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn t'rưng, sáo, tỳ bà... hòa quyện cùng âm hưởng hiện đại.

Du khách thưởng thức đặc sản tại show. Ảnh: VietCharm

VietCharm mang đến cấu trúc trải nghiệm gồm 9 tiết mục nghệ thuật kết hợp thực đơn 8 món được phục vụ theo phong cách "Vietnam fusion" (món Việt làm mới) xen kẽ. Hành trình bắt đầu với tiết mục "Liên Hoa Khởi Thủy" trên nền hòa tấu đàn tranh, song hành món khai vị từ sen. Tiếp đó, khán giả sẽ ngược dòng thời gian về buổi khai thiên lập địa với vũ điệu "Hào Khí Âu Lạc", biểu trưng cho ý chí kiên cường của dân tộc, đi kèm món phở được trình bày theo phong cách đương đại.

Không gian tiếp tục chuyển sắc sang vùng cao phía Bắc với điệu múa khăn piêu, nhảy sạp rộn ràng và nghệ thuật hát chầu văn "Cô Đôi Thượng Ngàn". Các món ăn tương ứng như cá tầm hấp thảo mộc hay gà bản quay xôi ngũ sắc, mang đậm phong vị núi rừng. Hành trình sau đó xuôi về miền Trung với nhã nhạc cung đình Huế và các đặc sản như tôm lăn dừa, súp bào ngư sò điệp được chế biến công phu.

Phần kết của show diễn tôn vinh sự hào sảng của vùng đất phương Nam qua những câu hò, điệu vọng cổ và giai thoại Công tử Bạc Liêu. Nghệ thuật tuồng và hát bội cũng được tái hiện qua các trích đoạn kinh điển trước khi chương trình khép lại bằng ca khúc "Hello Vietnam", như lời chào tự hào gửi đến khán giả trong nước và quốc tế.

Nghệ sĩ trình diễn tiết mục văn hóa dân tộc. Ảnh: VietCharm

Đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ, show diễn là sự kết nối tinh hoa ẩm thực và âm nhạc truyền thống nhằm phục dựng nghệ thuật dân gian bằng mỹ học hiện đại. Đây không chỉ là câu chuyện về một Việt Nam đa sắc màu cho khách du lịch, còn là lời nhắc nhở về việc gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ.

VietCharm Culture & Dining Show hiện có hai hạng vé là 1,6 triệu đồng và 1,8 triệu đồng. Ngoài ra, khách tham quan có thể chọn dịch vụ hóa thân với các trang phục truyền thống, có mức phí 300.000 đồng mỗi lượt. Chương trình diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Dinh Độc Lập (108 Nguyễn Du) với hai khung giờ cố định 12h - 13h30 và 19h - 20h30 hàng ngày.

Thanh Thư