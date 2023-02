Show của SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng vì trái thuần phong mỹ tục

TP HCMĐơn vị tổ chức show SpaceSpeakers - có Binz, Soobin hát - bị phạt 110 triệu đồng vì nghệ sĩ mặc đồ lót, biểu diễn phản cảm.

Chiều 1/2, ông Phạm Văn Dũng - Chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - cho biết công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt (đơn vị tổ chức) đã nộp phạt. Công ty này bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt (14/12/2022).

Live concert kỷ niệm 11 năm hoạt động của nhóm SpaceSpeakers diễn ra tháng 11/2022, tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Show bị cơ quan quản lý đánh giá "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" (vi phạm khoản 7, điều 11, Nghị định số 38/2021).

Cụ thể, trong tiết mục They said của Binz, nghệ sĩ múa ăn mặc tương tự như quần áo lót, biểu diễn cùng ca sĩ trên giường ngủ, tư thế ngả người, ưỡn ngực. Ca sĩ cầm lon bia rót vào phần ngực vũ công. Trong tiết mục Forget about her, nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự bikini, thực hiện các động tác trườn bò trên piano, thể hiện sự gợi dục.

Ngoài ra, các tiết mục Live set (ca sĩ Tín Lê), Nhạc Anh (Bùi Thế Anh - Phạm Nam Hải), A vell of mist (tốp ca) không nằm trong nội dung được chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, vi phạm khoản 2, điều 11, Nghị định số 38/2021.

Tiết mục của rapper Binz và nghệ sĩ múa trong đêm nhạc "Kosmik " của SpaceSpeakers. Ảnh: SpaceSpeakers

Đêm nhạc của SpaceSpeakers cũng gây xôn xao dư luận về nội dung. Trong hơn 30 tiết mục, nhiều màn biểu diễn bị cho phản cảm, lạm dụng yếu tố 18+. Một số tiết mục sử dụng vũ công múa cột, được nhận xét phù hợp ở quán bar hơn là tại chương trình âm nhạc. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - đánh giá chương trình "có dấu hiệu vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, tâm lý cộng đồng xã hội".

Live concert Kosmik (Thiên hà âm thanh) kỷ niệm 11 năm thành lập nhóm SpaceSpeakers hút 5.000 khán giả, với sự góp mặt của 11 thành viên: Touliver, Soobin, Rhymastic, Triple D, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Kiên Ứng, Binz, TINLE và SlimV. Trước đêm nhạc, trên các kênh truyền thông và fanpage, ban tổ chức đăng tải khuyến cáo show dành cho người từ 18 tuổi trở lên, nhắn khán giả cần mang giấy tờ tùy thân để đối chiếu khi cần thiết.

SpaceSpeakers thành lập vào ngày 31/10/2011. Touliver, Soobin, Rhymastic, Triple D, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Kiên Ứng... là những gương mặt đầu tiên. Năm 2018, 2019, Binz, TINLE và SlimV gia nhập tổ chức âm nhạc.

Mai Nhật