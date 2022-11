5.000 khán giả 'phiêu' cùng rap, hip hop

TP HCMHàng nghìn khán giả hòa điệu Binz, Soobin, Rhymastic qua các tiết mục rap, hip hop ở đêm nhạc kỷ niệm tình anh em.

Trong bốn tiếng diễn ra live concert Kosmik (Thiên hà âm thanh) kỷ niệm 11 năm thành lập nhóm SpaceSpeakers, tối 12/11, khán giả và nghệ sĩ hòa vào những ca khúc phong cách rap, hip hop đặc trưng.

Sân khấu được dàn dựng không cố định vị trí, ca sĩ xuất hiện bất ngờ ở nhiều khu vực, khán giả sẽ di chuyển theo hiệu ứng, tạo trải nghiệm xem âm nhạc mới mẻ. Hình thức mang đến sự gần gũi giữa ca sĩ và fan, mang đến không khí sôi động, tuy nhiên cũng khiến đội ngũ an ninh vất vả trong việc đảm bảo không xảy ra chen lấn, fan cuồng. Thực tế, Soobin, Binz suýt bị fan kéo ngã khi tiến sát giao lưu. Theo ban tổ chức, gần 150 bảo vệ được huy động để đảm bảo show an toàn.

Soobin hát "BlackJack" ở đêm nhạc của nhóm SpaceSpeakers Soobin hát "BlackJack" ở đêm nhạc. Video: Tân Cao

Khán giả dành những tràng pháo tay, reo hò hưởng ứng các tiết mục, nán lại đến tận 0h để ủng hộ nghệ sĩ. Rhymastic nói: "Với tôi, là nghệ sĩ chỉ cần tình cảm của khán giả. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và sát cánh cùng chúng tôi".

11 nghệ sĩ khẳng định tình cảm khi hòa giọng trong các ca khúc của nhóm, nằm trong album KOSMIK sắp phát hành như Nguyên team đi vào hết, Freaky Squad... Lần đầu tiên họ có một sân khấu đầy đủ thành viên, cùng hát, nhảy, khoác vai nhau ôn kỷ niệm. Một số thành viên như Tín Lê, Binz nén không khóc khi nói lời cảm ơn fan.

Cường Seven live "Đôi mắt thiên thần" Cường Seven hát "Đôi mắt thiên thần" khoe vũ đạo sôi động. Video: Nhân vật cung cấp

Đêm nhạc gợi nhắc thanh xuân, thuở đầu vào nghề của các rapper đình đám. Tháng 10/2011, nhóm thành lập với những gương mặt gồm Touliver, Soobin, Rhymastic, Triple D, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Kiên Ứng. Năm 2018, 2019, Binz, TINLE và SlimV gia nhập tổ chức âm nhạc. Hơn một thập niên gắn bó làng nhạc, sức hút của nhóm lẫn các thành viên được khẳng định qua nhiều dự án, ca khúc hit, góp phần đưa rap, hip hop phổ biến. Rhymastic rap "Cần" cùng hàng nghìn fan Rhymastic rap ca khúc "Cần" cùng hàng nghìn fan tại đêm nhạc. Video: Tân Cao Trên sân khấu do Việt Tú đạo diễn, các nghệ sĩ lần lượt bước vào chuyến du hành âm nhạc qua ba phần quá khứ, hiện tại, tương lai với hơn 50 ca khúc. Đêm nhạc mở đầu bằng các bản nhạc intro của Touliver - người anh cả, thủ lĩnh được mọi người trong nhóm kính trọng.

Toàn cảnh sân khấu live concert của 11 nghệ sĩ nhóm SpaceSpeakers.

Rhymastic, Kimmese, Binz lần lượt thể hiện SS Swag và Angry Boy cùng hàng chục vũ công. Những bước nhảy hip hop đường phố diễn ra ngay trên sân khấu, đưa khán giả nhớ lại hình ảnh các chàng trai, cô gái SpaceSpeakers hơn 10 năm trước. Họ cho biết những ngày đầu thành lập nhóm thường lấy quán trà đá vỉa hè, các con hẻm... là nơi thỏa đam mê, mặc kệ cái nhìn thiếu thiện cảm từ nhiều người rằng "không hiểu đang chơi thể loại âm nhạc gì". Các thành viên lần lượt ôn lại chặng đường gia nhập nhóm, kỷ niệm gắn bó, bài học để có thêm sự trưởng thành qua các video phát ở màn hình lớn.

11 nghệ sĩ nhóm SpaceSpeakers chào kết đêm nhạc.

Điểm nhấn đêm nhạc là sân khấu solo của từng nghệ sĩ, thể hiện phong cách âm nhạc cá nhân. Ở Kimmese là sự phóng khoáng. Cô hát Hương ngọc lan (Anh Quân) với bản phối mới. Rapper nói: "Tôi biết mình khó có thể hát ca khúc này với tinh thần như ngày đầu. Tuy nhiên, hôm nay đứng ở đây trên sân khấu này cùng các bạn, tôi có màn trình diễn khó quên trong đời". Cường Seven giữ chất nhạc sôi động, kết hợp bước nhảy uyển chuyển qua hit Beautiful girls, sau đó lần lượt hát các nhạc phẩm trong album đầu tay phát hành hôm 1/11 gồm Oscar, Đôi mắt thiên thần...

Soobin ngồi lên cây đàn piano trong màn trình diễn được đầu tư về dàn nhạc, vũ công.

JustaTee trở lại hình ảnh của "King of Rn’B" qua Bâng Khuâng, Crying Over You... Rhymastic chứng tỏ sự toàn diện về giọng hát và khả năng rap với Crying Over You, Yêu 5, Nến và hoa... Soobin thăng hoa trên sân khấu với Daydreams, Cao gót, nhất là The Playah trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng hàng chục người. Binz thể hiện hình ảnh "bad boy" quen thuộc trên sân khấu với BigCityBoi, They Said, Gene...

Sân khấu còn bùng nổ bởi những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ, thể hiện sự ăn ý, đó là Freaky Squad (Rhymastic, Binz, Soobin), A Veil of Mist (Binz, JustaTee, Soobin, Rhymastic), Luật rừng (Binz, Rhymastic, 16 Typh, GONZO)... Các rapper không nói nhiều, dùng âm nhạc là chính để kết nối khán giả. Nhiều fan đã di chuyển từ Hà Nội và tỉnh thành lân cận đến TP HCM để có thể thưởng thức, hòa chung không khí.

Các rapper kết thúc show bằng hai nhạc phẩm A Veil of Mist và Vinabro, đồng thời thông báo sẽ trở lại ở những đêm nhạc mới

Tân Cao (ảnh: SSG)