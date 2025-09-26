Từ đầu tháng 8 dương lịch (tức trước Tết Trung thu gần hai tháng), toàn bộ dây chuyền sản xuất bánh trung thu thủ công tại khách sạn bắt đầu đi vào giai đoạn vận hành tối đa công suất. Hơn 60 đầu bếp tất bật nhào bột, nặn bánh và nướng bánh. Xuyên suốt 22 năm qua, dù dây chuyền sản xuất công nghiệp đã hiện diện trong hầu hết những cơ sở sản xuất bánh trung thu lớn, khách sạn 5 sao này vẫn trung thành với cách chế biến thủ công, nhằm giữ trọn hương vị nguyên bản cho mỗi chiếc bánh cũng như duy trì tính độc bản của thương hiệu bánh trung thu Sheraton Saigon trên thị trường. Ngay từ những ngày đầu khách sạn đi vào hoạt động - đầu những năm 2000, Sheraton Saigon đã kiên định với lựa chọn sản xuất bánh trung thu thủ công thay vì dây chuyền công nghiệp. Dù sản xuất theo phương pháp thủ công, Sheraton Saigon hàng năm đều đặn cung ứng ra thị trường con số hàng trăm nghìn bánh cùng chất lượng đồng nhất. Giai đoạn đầu, khách sạn đạt công suất mỗi năm 20.000 bánh; đến giữa thập niên 2010, con số này lên hơn 50.000; và đạt hơn 100.000 bánh trong ba năm trở lại đây. Thành quả này đến từ cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ bếp giàu kinh nghiệm, đủ khả năng vận hành toàn bộ quy trình khép kín - từ khâu chế biến bánh đến khâu đóng gói và vận chuyển đến tay khách hàng. Sự kiểm soát chặt chẽ giúp khách sạn duy trì chất lượng trong từng công đoạn, để chinh phục kể cả những thực khách khó tính nhất. Những chiếc bánh chế tác thủ công của Sheraton Saigon gây ấn tượng với khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vỏ mỏng, kết cấu chặt chẽ cùng màu sắc vàng ươm. Ông Diệp Nhiêu, bếp phó nhà hàng Li Bai, cũng là "nhạc trưởng" của chuỗi sản xuất bánh trung thu chia sẻ màu vàng của vỏ bánh là sự kết hợp giữa bột mì và đường mía. Đường mía được chính các đầu bếp khách sạn chế biến từ mía tươi, không chất bảo quản để đảm bảo giữ nguyên các dinh dưỡng của mía, cũng như làm nổi bật hương vị tự nhiên, nguyên bản của nhân bánh. Cam kết không sử dụng màu thực phẩm cũng là một trong những điều kiện tiên quyết tạo nên uy tín cho thương hiệu bánh trung thu Sheraton Saigon.

Ông Diệp Nhiêu, bếp phó nhà hàng Li Bai, bếp trưởng dẫn dắt chuỗi sản xuất bánh trung thu.



Bên cạnh đó, để có phần vỏ với độ mỏng chỉ khoảng 1 milimet, vừa đủ tạo thành một lớp bao phủ phần nhân bánh, các đầu bếp phải nhồi bột, se vỏ bằng tay để cảm nhận độ dai dẻo của bột. Sau quá trình nhào nặn thủ công, bánh được ép khuôn và được đem đi nướng hai lần theo phương pháp nướng chậm dưới 170 độ C. Lần nướng đầu tiên kéo dài một giờ đồng hồ nhằm đảm bảo bánh chín đều với kết cấu ổn định. Sau khi bánh nghỉ trong khoảng thời gian quy định, các đầu bếp sẽ nướng lần hai cũng trong một giờ đồng hồ nhằm đảm bảo thành phẩm ra lò hoàn chỉnh. Đằng sau mỗi chiếc bánh ra lò là những câu chuyện di sản, trong đó có những khuôn gỗ ép bánh được lưu giữ và truyền lại theo năm tháng. Không hoa văn cầu kỳ, chữ S được dập khuôn chính giữa bánh trở thành đặc điểm nhận dạng không lẫn với bất kỳ thương hiệu nào của bánh trung thu Sheraton Saigon. Mỗi chiếc khuôn gỗ bên cạnh tạo hình cho bánh còn đánh thức hương vị nguyên bản ở từng loại nhân bánh, từ hương sen thanh đến vị hạt rang ấm nồng.

Ông Diệp Nhiêu thực hiện thử thách bịt mắt bắt trăng trong ngày ra mắt bộ sưu tập bánh

trung thu "The Grand Opera Collection".



Ông Julian Wong - Tổng giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel cho biết khách sạn kiên trì và kiên định theo đuổi công việc làm bánh thủ công này bởi sự tin dùng và ưu chuộng thương hiệu bánh trung thu Sheraton Saigon từ những khách hàng trung thành qua mỗi năm. Vị tổng giám đốc vẫn nhớ một doanh nghiệp đã đặt bánh trung thu Sheraton Saigon đều đặn hơn 12 năm. Họ chia sẻ rằng, mỗi chiếc bánh khi trao đi không chỉ thể hiện sự trân trọng, mà còn là lời khẳng định uy tín trong hợp tác kinh doanh. Bên cạnh đó, có những khách hàng cá nhân kể rằng con của họ đã lớn lên cùng bánh trung thu Sheraton Saigon - từ ký ức tuổi thơ háo hức chờ trăng rằm, cho đến lúc trưởng thành lại quay trở lại mua bánh để tặng cha mẹ. "Hơn hết, tôi vô cùng tự hào về đội ngũ sản xuất bánh trung thu qua hàng chục năm của khách sạn, họ am tường kỹ thuật làm bánh, luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tìm đến hoặc quay lại với Sheraton Saigon. Những câu chuyện như thế khiến tôi nhận ra rằng, giá trị thật sự của chiếc bánh nằm ở cảm xúc mà nó nuôi dưỡng", ông Julian Wong nói. Trải qua hơn hai thập kỷ, nghệ thuật làm bánh thủ công không dừng lại ở quy trình sản xuất mà đã trở thành một phần di sản văn hóa của nhà hàng Li Bai, nơi các đầu bếp ngày đêm tận tụy, gửi gắm tình yêu nghề và sự gắn bó vào từng chiếc bánh. Với khách sạn 5 sao tại trung tâm TP HCM này, mỗi hộp bánh trung thu không đơn thuần là món quà, mà còn là minh chứng cho truyền thống, tâm huyết và sự bền bỉ trong hành trình phát triển.

Hơn hai thập kỷ, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel luôn trung thành với 8 vị bánh trung thu, như 8 "thanh âm" trong "bản hòa tấu" ẩm thực mùa trăng. Hai "thanh âm" đầu tiên chiếm trọn trái tim thực khách chính là bộ đôi nhân thập cẩm và sò điệp XO. Trong dịp Trung thu, nhân thập cẩm đóng vai trò biểu tượng của sự đoàn viên với mười nguyên liệu cân bằng giữa các vị ngọt, bùi và béo. Bằng sự am tường khẩu vị của thực khách, các đầu bếp Li Bai tinh chỉnh hương vị vừa đảm bảo giữ nguyên cốt cách của một nhân thập cẩm điển hình nhưng vẫn lành mạnh và dễ thưởng thức với hầu hết thực khách ở mọi thế hệ. Tại nhà hàng Li Bai, xốt XO "nhà làm" như đặc sản Quảng Đông thu hút mọi thực khách. Không chỉ sử dụng trong các món chấm, món xào hay món hấp, xốt XO được các đầu bếp sáng tạo thành một vị bánh trung thu khi kết hợp cùng sò điệp khô, một nguyên liệu bổ dưỡng, được xem là sản vật của thiên nhiên. Sự biến tấu này này mang đến hương vị độc đáo chỉ được tìm thấy ở bánh trung thu Sheraton Saigon. Sáu "thanh âm du dương" hoàn thiện "bản hòa tấu" mùa trăng là sự hòa quyện của sáu hương vị ngọt ngào khác nhau. Nhân hạt sen trắng - biểu tượng cổ điển của Trung thu, với vị thanh nhã và ngọt dịu. Nhân hạt sen lá dứa - kết hợp giữa vị bùi của sen và mùi thơm mát của lá dứa, được nhiều thực khách nhận xét "như bản hòa ca song tấu giữa hai thanh âm ngọt ngào của thiên nhiên". Nhân mè đen mè trắng - hai loại hạt giàu dưỡng chất kết hợp với nhau tạo nên hương vị vừa bùi, vừa béo, vừa thơm thoảng. Nhân nam việt quất - như một điểm nhấn từ phương Tây với vị chua thanh và ngọt dịu - được ví như một nốt nhạc mới mẻ trong bản nhạc Trung thu cổ truyền từ nhà bếp của Sheraton Saigon. Nhân trà Long Tỉnh - loại trà trứ danh của đất Hàng Châu (Trung Quốc), từng được xem là "vị trà tiến vua", có hậu vị thanh mát và ngọt. Cuối cùng là nhân quả Yuzu (thanh yên) - một sáng tạo mang tinh thần giao thoa Á - Âu, kết hợp vị chua thanh mát của trái Yuzu cùng chút ngọt nhẹ nhàng, khơi gợi cảm giác tươi mới và hiện đại. Nhiều thực khách miêu tả hương thơm của Yuzu như làn gió đầu thu, mang đến cái kết nhẹ nhàng nhưng lắng đọng trong hành trình khám phá các vị bánh. Đây cũng chính là điểm chấm phá khác biệt trong "bản hòa tấu hương vị" mà khách sạn 5 sao này mang đến cho thực khách. Theo ông Julian Wong, bên cạnh ý nghĩa ẩn dụ 8 âm thanh trong bản hòa tấu, 8 vị nhân bánh còn đại diện cho sự may mắn, thịnh vượng - theo ý nghĩa của con số 8. Đây cũng là con số đặc trưng, ghi dấu vào tâm trí thực khách suốt nhiều năm qua của Sheraton Saigon, khi khách sạn tọa lạc tại đồng thời địa chỉ 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du. Đó cũng là lý do mà suốt 20 năm qua, Sheraton Saigon đều trung thành với con số 8 vị nhân bánh, nhằm mang đến đa dạng lựa chọn cho thực khách.

Bộ sưu tập The Grand Opera Collection 2025 không chỉ là tác phẩm nghệ thuật ẩm thực dành cho mùa trăng, mà còn giới thiệu sự ra mắt tòa tháp mới mang tên Grand Opera vào tháng 9, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình tái định nghĩa trải nghiệm sang trọng tại Sheraton Saigon Grand Opera Hotel. Theo đó, hình ảnh tòa tháp Grand Opera được khéo léo lồng ghép vào thiết kế hộp bánh. Thiết kế vừa gợi nhắc về sự tráng lệ của nhà hát, vừa là ẩn dụ cho tòa tháp Grand Opera, biểu tượng mới của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel. Ông Julian Wong cho biết, đây là lần đầu tiên khách sạn giới thiệu dấu ấn kiến trúc này thông qua bộ sưu tập bánh trung thu, mang đến trải nghiệm thưởng thức kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật và không gian sống đẳng cấp. Mở cửa vào ngày 7/5/2003 với tên gọi Sheraton Saigon Hotel & Towers, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, khách sạn khoác lên mình chiếc áo mới mang tên Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, trở thành một tổ hợp khách sạn quốc tế quy mô bậc nhất ngay trung tâm TP HCM. Sau khi nâng cấp số phòng lên 379 cho tòa Main vào năm 2020, đến tháng 9 này, khách sạn ra mắt tòa Grand Opera với 120 phòng sau một khoảng thời gian tái cấu trúc toàn diện. Mỗi không gian trong tòa tháp đều được thiết kế với định hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ở mức cao nhất, từ nội thất hài hòa giữa đương đại và cảm hứng đến từ nhà hát Opera, ánh sáng và tiện nghi, cho đến quy trình dịch vụ được cải tổ toàn diện. Đặc biệt, tòa tháp này có không gian ẩm thực kết hợp checkin mang tên The Salon, mang đến trải nghiệm mới lạ, riêng tư cho các vị khách đến lưu trú. Những đường nét kiến trúc tinh xảo và tính thẩm mỹ hiện đại của tòa Grand Opera cùng nội thất lấy cảm hứng từ quốc hoa của Việt Nam - hoa sen là nguồn cảm hứng tạo nên hình khối cho các hộp đựng. Bộ sưu tập gồm ba thiết kế hộp, mỗi hộp lại ẩn dụ cho một chương nhạc mang sắc thái riêng.

Trong đó, hộp Khai Tấu dáng đứng, lấy cảm hứng từ lồng đèn truyền thống mở màn cho "bản hòa tấu" mùa trăng. Hộp nổi bật với sắc xanh Oxford, họa tiết cắt laser mô phỏng khung cửa nhà hát. Với thiết kế 4 ngăn kéo trang trí hoa sen, cũng 4 chiếc bánh (220 gram), hộp Khai Tấu được xem là một lời chúc đoàn viên, thích hợp để gửi tặng người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp như một lời tri ân chân thành. Hộp Hòa Âm lấy cảm hứng từ vũ khúc ballet, mang dáng hình chữ nhật với sắc xanh Phổ. Chất liệu da PU cao cấp kết hợp hoa văn hoa sen dập nổi tạo nên vẻ đẹp hài hòa, tinh tế. Chi tiết khóa hộp được thiết kế như một chiếc tay nắm cửa phòng riêng trong nhà hát. Khi mở hộp, một sân khấu thu nhỏ hiện ra - ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa trên nền hoa sen dập nổi dưới ánh trăng rằm. Sáu ngăn bánh, mỗi bánh 160 gram được sắp xếp như những nghệ sĩ ballet đang trình diễn. "Đây là món quà tinh tế dành tặng đối tác, khách hàng cao cấp hoặc người thân yêu - thay lời chúc gắn kết bền lâu", lời giới thiệu về sản phẩm trên các catalogue của Sheraton Saigon. Hộp Vĩ Thanh lấy cảm hứng từ chiếc vali cổ điển, với sắc xanh Midnight cùng chi tiết da cao là hồi kết của buổi biểu diễn nghệ thuật. Bên trong gồm sáu bánh trung thu 220 gram đựng trong hộp nhôm, 1 hộp trà thượng hạng và 1 khuôn bánh thủ công - tôn vinh nghệ thuật làm bánh được các đầu bếp nhà hàng Li Bai hoàn thiện từ năm 2003. Từng chi tiết đều phản ánh tinh hoa truyền thống, sự khéo léo của đầu bếp nghệ nhân và thể hiện mối quan hệ bền lâu với người nhận. Cả ba hộp đều được thiết kế để có thể tái sử dụng như một nơi lưu giữ trà ngon, kỷ vật hay những món đồ quý giá kết hợp giữa vẻ đẹp tinh tế và ý thức bảo vệ môi trường.

Ông Julian Wong - Tổng giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.

Ông Julian Wong chia sẻ, hành trình đồng hành cùng bộ sưu tập bánh trung thu của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel luôn là một trải nghiệm giàu cảm xúc của bản thân. Là một người Malaysia, ông đã quen thuộc với bánh trung thu từ nhỏ trong cộng đồng người Hoa tại quê hương mình. "Nhưng khi đến Việt Nam, tôi mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc mà chiếc bánh mang lại - không chỉ là món quà ẩm thực, mà là một sợi dây kết nối gia đình, cộng đồng và cả quan hệ đối tác", ông Julian Wong nói. Năm nay, lại thêm một mùa trăng nữa, Sheraton Saigon thực hiện việc làm bánh trung thu thủ công. Theo vị tổng giám đốc, điều này thể hiện sự bền vững trong triết lý kinh doanh của khách sạn, dù bối cảnh có khó khăn nhưng đội ngũ vẫn quyết tâm thực hiện như truyền thống thường niên.