Shelton đẫm lệ rời Mỹ Mở rộng 2025

MỹTay vợt số sáu thế giới Ben Shelton phải bỏ cuộc khi đấu Adrian Mannarino ở vòng ba Mỹ Mở rộng 2025 vì chấn thương.

Sau khi thắng kịch tính set ba trong điểm số mà Shelton trượt ngã, anh bắt đầu cảm nhận cơn đau tăng dần phía vai trái. Trong set bốn, Shelton nhiều lần tỏ ra khó chịu, ra dấu không ổn với HLV và cũng là cha mình, ông Bryan Shelton, trên khán đài.

Dù được chăm sóc y tế, Shelton vẫn thấy thể trạng chưa cải thiện nhiều. Máy quay ghi lại hình ảnh tay vợt 22 tuổi hướng lên khu vực đội ngũ rồi nói "chưa từng đau nhiều đến thế trong đời". Shelton nỗ lực tiếp tục thi đấu, song chấn thương đã hạn chế đáng kể những tình huống anh tràn lưới, buộc đại diện chủ nhà phải chơi nhiều ở vạch cuối sân.

Shelton thua set bốn, ngồi ghế suy nghĩ một lúc rồi tiến tới trọng tài để thông báo bỏ cuộc. Anh bắt tay kết thúc trận đấu với Mannarino trong nước mắt khi tỷ số là 6-3, 3-6, 6-4, 4-6.

Shelton chào khán giả trong nước mắt, sau trận đấu với Mannarino trên sân Arthur Ashe, New York hôm 27/8. Ảnh: Reuters

Kết quả này là đòn giáng mạnh vào tham vọng trở thành tay vợt nam số một nước Mỹ, vị trí đang thuộc về số năm thế giới Taylor Fritz. Quan trọng hơn, chấn thương khiến Shelton bị chững lại ở mùa giải tốt nhất sự nghiệp của anh tới lúc này, với điểm nhấn là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên tại Canada hồi đầu tháng.

"Thông thường, tôi vẫn cố chơi được đến hết trận, dù bị ốm hay chấn thương. Nếu có thể ở lại sân, tôi sẽ làm. Hôm nay thì khác. Tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự trước đây", Shelton nói ở buổi họp báo sau trận. "Chấn thương vai luôn phức tạp. Tôi cần kiểm tra thêm để rõ mức độ. Lúc trên sân, tôi chỉ dùng giảm đau để cố chơi tiếp".

Mannarino đạt phong độ cao từ đầu giải, khi hạ các đối thủ khó chịu như Tallon Griekspoor hay Jordan Thompson. Đối đầu Shelton, anh cũng chơi ăn miếng trả miếng, với thế trận không quá lép vế đối thủ trẻ. Nhưng tay vợt Pháp thừa nhận: "Cậu ấy bắt đầu gặp vấn đề lúc đang kiểm soát trận đấu. Thú thật, cậu ấy có lẽ đã thắng rồi. Thật xui xẻo cho cậu ấy, còn tôi thì may mắn. Tôi thực sự không biết phải nói gì lúc này. Tôi vui vì đi tiếp, và chúc Ben những điều tốt nhất".

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Shelton phải bỏ dở trận đấu giữa chừng. Điều này cũng chấm dứt hy vọng của người hâm mộ Mỹ về trận tứ kết đáng chờ đợi giữa Shelton và Carlos Alcaraz ở Mỹ Mở rộng năm nay.

Vy Anh