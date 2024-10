Shakira sáng tác nhạc để chữa lành nỗi đau chia tay

Ca sĩ Colombia Shakira, vượt qua nỗi đau chia tay cựu trung vệ Gerard Piqué, 37 tuổi, nhờ âm nhạc.

Theo People, Shakira có cuộc phỏng vấn với tờ GQ Tây Ban Nha ngày 22/10 để nói về quá trình sáng tác album thứ 12 - Las Mujeres Ya No Lloran, ra mắt tháng 3. Ca sĩ cho biết: "Trong nhiều tháng sau chia tay, tôi chỉ im lặng và thương xót bản thân nhưng mọi thứ kết thúc khi bắt đầu viết nhạc. Đó là cách giúp tôi chữa lành và sẽ luôn như vậy".

Theo Shakira, chuyện với Gerard Piqué thay đổi quan điểm của cô về tình yêu, ảnh hưởng đến tính cách. "Ít nhất vào thời điểm này, tôi mất niềm tin vào người khác", cô nói thêm. Dù vậy, giọng ca Waka Waka đùa rằng việc không dám mở lòng với ai lại mang đến cảm hứng âm nhạc mới, có thể giúp cô sáng tác thêm nhiều album trong quá trình tự phục hồi.

Ca sĩ Shakira, 47 tuổi, trên tạp chí GQ tháng 10. Ảnh: GQ

Trong cuộc trò chuyện với Rolling Stone hồi tháng 7, Shakira thừa nhận việc kết thúc mối tình dài 11 năm "có lẽ là nỗi đau lớn nhất đời", đôi khi ảnh hưởng công việc. Ca sĩ từng cảm thấy yếu đuối và đau đớn như "ai đó đâm một lỗ trên ngực mình". Người đẹp nói với tạp chí: "Tôi thực sự cảm nhận được khoảng trống trong trái tim mình, cảm giác mọi người có thể nhìn thấu tôi".

Shakira và Gerard Piqué yêu nhau năm 2011, có hai con trai là Milan, 11 tuổi, và Sasha, chín tuổi, nhưng không kết hôn. Giữa năm 2022, truyền thông Tây Ban Nha đặt nghi vấn Piqué ngoại tình khi phát hiện anh thường xuyên đi chơi cùng bạn bè tại các hộp đêm ở Barcelona còn Shakira chuyển tới căn hộ cũ ở Muntaner. Vài tuần sau đó, cặp sao xác nhận chia tay. Theo People, sau khi "đường ai nấy đi", Shakira muốn chuyển các con tới sống tại Miami, Mỹ để tránh ồn ào. Tuy nhiên, Piqué không đồng ý vì vẫn muốn ở cạnh con.

Shakira và Gerard Piqué tại sự kiện Billboard Music Awards năm 2014. Ảnh: WireImage

Shakira sinh năm 1977, là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Ca sĩ được mệnh danh Nữ hoàng nhạc Latin với những điệu nhảy bốc lửa, khỏe khoắn. Cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ lục Guinness. Sau Gerard Piqué, cô vướng tin yêu tay đua F1 Lewis Hamilton. Hồi tháng 4, truyền thông đưa tin cô hẹn hò diễn viên Anh Lucien Laviscount khi hợp tác trong MV Puntería.

Shakira hẹn hò bạn trai kém 16 tuổi MV "Puntería" đạt hơn 55 triệu lượt xem sau bảy tháng phát hành. Video: YouTube Shakira

Tháng 4, Shakira thông báo tổ chức chuyến lưu diễn thế giới Celebration for My Wolfpack để quảng album Las Mujeres Ya No Lloran, dự kiến bắt đầu từ tháng 11. Đây là tour diễn tiếp theo sau chuỗi concert El Dorado năm 2018. Tuy nhiên hôm 18/9, cô quyết định hoãn chặng Bắc Mỹ đến tháng 5/2025 do nhu cầu đặt vé tăng cao trong khi địa điểm cũ không đủ sức chứa. Ban tổ chức sẽ dời sân khấu từ các nhà thi đấu sang sân vận động lớn hơn, tái khởi động show sau khi Shakira hoàn thành các đêm diễn ở Mỹ Latin.

Phương Thảo (theo GQ, People)