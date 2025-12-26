SGC triển khai giải pháp Implant cho các ca tiêu xương hàm

Nha khoa SGC triển khai đồng bộ các giải pháp Implant chuyên sâu, hướng tới điều trị hiệu quả những trường hợp tiêu xương hàm, ảnh hưởng trực tiếp ăn nhai, thẩm mỹ và chất lượng sống.

Tiêu xương hàm, hay tiêu xương ổ răng, xảy ra khi xương hàm không còn nhận đủ lực nhai sau mất răng. Khi đó, hoạt động của tế bào hủy xương tăng mạnh, khiến mật độ và thể tích xương suy giảm theo thời gian. Tình trạng này không chỉ làm nướu tụt, răng còn lại lung lay, sai lệch khớp cắn mà còn gây biến đổi khuôn mặt như má hóp, da chảy xệ, gương mặt già hơn tuổi. Về lâu dài, tiêu xương hàm khiến việc phục hình trở nên phức tạp, tốn kém hơn và kéo dài thời gian điều trị.

Tiêu xương hàm là thách thức lớn trong phục hình răng mất, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn sâu và hệ thống công nghệ hiện đại. Với định hướng chuyên khoa Implant, SGC tập trung xử lý các ca tiêu xương từ mức độ nhẹ đến phức tạp, giúp người bệnh khôi phục chức năng ăn nhai và bảo tồn cấu trúc xương lâu dài.

Khách hàng trồng răng Implant tại SGC. Ảnh: SGC

Hơn nữa, trong các phương pháp phục hình răng hiện nay, cấy ghép Implant là giải pháp hiệu quả để có thể ngăn chặn và cải thiện tình trạng tiêu xương hàm. Trụ Implant đóng vai trò như chân răng thật, truyền lực nhai xuống xương, từ đó kích thích xương phát triển và hạn chế quá trình tiêu biến.

Tại SGC, các ca Implant tiêu xương được điều trị theo quy trình cá nhân hóa. Trước điều trị, bệnh nhân được chụp phim Cone Beam CT để đánh giá mật độ, thể tích và chất lượng xương hàm. Dữ liệu này giúp bác sĩ xây dựng phác đồ phù hợp, lựa chọn phương án ghép xương, nâng xoang hoặc kỹ thuật Implant chuyên biệt khi cần thiết.

Khách hàng chụp phim Cone Beam CT giúp bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng xương hàm và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp. Ảnh: SGC

Phòng khám ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại như máy Piezotome, PRF và laser nhằm giảm xâm lấn, hạn chế sưng đau và thúc đẩy quá trình lành thương. Trong giai đoạn phục hình, công nghệ scan 3D và hệ thống PIC được sử dụng để lấy dấu chính xác vị trí trụ Implant, đảm bảo mão răng lắp ghép chuẩn khớp cắn và thẩm mỹ tự nhiên.

Theo đại diện của nha khoa SGC, việc số hóa toàn bộ quy trình giúp nâng cao độ chính xác trong từng bước điều trị, đặc biệt với các ca tiêu xương phức tạp - vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu đánh giá không đầy đủ.

Một ca mất răng lâu năm và bị tiêu xương hàm tại nha khoa SGC. Ảnh: SGC

Các bác sĩ khuyến cáo, việc can thiệp sớm bằng giải pháp phù hợp có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn xương hàm và hạn chế biến chứng về sau. "Mục tiêu của điều trị Implant không chỉ dừng ở việc trồng lại răng đã mất mà còn duy trì sức khỏe xương hàm và chất lượng sống lâu dài cho bệnh nhân. Sau phục hình, người bệnh có thể ăn nhai ổn định, phát âm rõ ràng và tự tin hơn trong sinh hoạt, giao tiếp", bác sĩ SGC cho hay.

Bên cạnh chuyên môn và công nghệ, SGC chú trọng xây dựng môi trường điều trị an toàn với hệ thống vô trùng. Chi phí điều trị được công khai, minh bạch, kèm chính sách bảo hành rõ ràng, giúp bệnh nhân an tâm trong quá trình điều trị.

Với định hướng phát triển chuyên sâu Implant, phòng khám tiếp tục đầu tư vào nhân lực và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ca tiêu xương hàm phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị răng hàm mặt tại Việt Nam.

Thế Đan