'Sex and the City' bản mới bị chỉ trích về trang phục

Khán giả cho rằng nhân vật Carrie Bradshaw trong "Sex and the City" bản làm lại nhầm lẫn giữa sari và lehenga.

Cuối tuần qua, trong tập phim mới nhất của And Just Like That (Sex and the City bản mới), nhân vật chính Carrie Bradshaw cùng Seema Patel đi sắm một bộ trang phục cho Diwali - Lễ hội ánh sáng. Sự kiện là một trong những lễ kỷ niệm tôn giáo lớn của người theo đạo Hindu, đạo Sikh và đạo Jain.

Carrie Bradshaw và Seema Patel trong cửa hàng bán đồ lehenga nhưng gọi đó là cửa hàng bán sari. Ảnh: HBO Max

Cả hai muốn tìm sari nhưng lại bước vào cửa hàng bán lehenga. Ở các cảnh sau đó, Bradshaw diện trang phục lehenga truyền thống của Nam Á. Nhiều khán giả phát hiện sự nhầm lẫn này, bày tỏ bức xúc. Họ viết trên Twitter: "Carrie Bradshaw mặc lehenga và gọi đó là tôn vinh văn hóa thì được, nhưng gọi lehenga là sari thì không thể chấp nhận được", "Carrie chắc chắn không mặc sari. Cô ấy mặc một bộ lehenga rất lộng lẫy nhưng quá lố cho bữa tiệc nhỏ này".

Carrie Bradshaw mặc lehenga hiệu Falguni Shane Peacock trong cảnh gặp mẹ của Seema Patel. Ảnh: HBO Max

Trong văn hóa của người Ấn Độ, lehenga là váy dài đến mắt cá chân, có thể mặc với áo dài tay, áo ngắn. Sari là một mảnh chất liệu dài được quấn bên ngoài áo cánh, qua vai, quanh eo và qua chân. Ngoài nhầm lẫn trang phục, một số người còn chỉ trích Bradshaw không hiểu về lễ hội. Một người viết: "Phim này có hình ảnh một phụ nữ da trắng ở New Yok không biết Diwali là gì".

Sex and the City do nhà làm phim Darren Star sản xuất, dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Candace Bushnell xuất bản năm 1997. Phim xoay quanh cuộc sống bốn phụ nữ ở tuổi 30, 40 tại New York. Kịch bản đề cập tới đời sống tình dục và nữ quyền. Các tạp chí Time, TV Guide từng xếp phim vào danh sách những series hay nhất mọi thời.

Trailer 'Sex and the City' 2021 Trailer "And Just Like That" (Sex and the City). Video: ONE Media

Phần mới của loạt phim này được đặt tên And Just Like That, phát sóng từ ngày 9/12 trên HBO Max với sự trở lại của dàn diễn viên cũ gồm Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) và Charlotte York (Kristin Davis). Tác phẩm tiếp tục ghi dấu ấn bằng những bộ cánh thời trang sành điệu, ảnh hưởng đến cách ăn vận của phụ nữ tân tiến.

Họa Mi