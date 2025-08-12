Sesko muốn tái hiện phong cách thi đấu của Ibrahimovic tại Man Utd

AnhTân binh Benjamin Sesko xem cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic là hình mẫu mà anh muốn noi theo khi chuyển đến Man Utd hè này.

Là trung phong cao 1m95 đầu tiên của Man Utd kể từ thời Ibrahimovic, Sesko lấy cựu danh thủ Thụy Điển làm nguồn cảm hứng. Ibrahimovic từng ghi 29 bàn sau 53 trận trong hai mùa tại Old Trafford, đoạt ba danh hiệu là Cup Liên đoàn, Siêu Cup Anh và Europa League.

"Từ nhỏ, tôi đã xem mọi video trên YouTube về Ibrahimovic vì anh ấy thật sự phi thường", Sesko chia sẻ trong buổi phỏng vấn tại sân tập Carrington vừa được nâng cấp.

Benjamin Sesko ra mắt trước trận giao hữu giữa Man Utd và Fiorentina trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Man Utd

Sesko cho biết anh ngưỡng mộ phong cách chơi bóng hơn là tính cách mạnh mẽ ngoài sân cỏ của huyền thoại người Thụy Điển. "Chúng tôi không có cùng tính cách, nhưng tôi thích cách Ibrahimovic thi đấu, tận hưởng bóng đá. Nếu bạn vui khi ra sân, mọi thứ sẽ vận hành tốt", tiền đạo Slovenia nói. "Tôi thần tượng Ibrahimovic, và sẽ thật tuyệt nếu được gặp anh ấy".

Sesko thừa nhận đã học hỏi những cú đá cao, dứt điểm mạnh mẽ từ Ibrahimovic, đồng thời lấy cảm hứng từ các huyền thoại khác của Man Utd như Robin van Persie và Wayne Rooney.

"Tôi luôn cố gắng giúp đội bóng đạt vị trí cao nhất", Sesko nói. "Tôi là mẫu cầu thủ sẵn sàng tấn công, di chuyển vào khoảng trống sau lưng hàng thủ, và luôn chờ sẵn trong vòng cấm khi có bóng tạt vào, điều mà tôi nghĩ Man Utd đang cần".

Benjamin Sesko bay người đánh đầu trong buổi tập đầu tiên của Man Utd ngày 10/8. Ảnh: Man Utd

Ngày 9/8, Sesko hoàn tất việc chuyển đến Man Utd với tổng phí 99 triệu USD từ Leipzig. Tiền đạo 21 tuổi tiết lộ nhận được nhiều lời mời từ các CLB lớn, nhưng chuyển đến Old Trafford với tham vọng giúp Man Utd trở lại thời kỳ hoàng kim.

"Đây là một đội bóng có lịch sử vĩ đại, thật khó tin", Sesko bày tỏ. "Đội hình lúc này đang ngày càng tốt hơn, và điều đó mang lại cho bạn năng lượng, khát khao trở thành một phần của nó. Đây là một dự án tuyệt vời và tôi nóng lòng được bắt đầu. Chúng tôi sẽ tốt hơn, gắn kết hơn và từng bước cùng nhau phát triển. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Man Utd có thể bay cao trở lại".

Ngày 10/8, Sesko tập buổi đầu tiên cùng Man Utd với mục tiêu kịp đạt thể trạng tốt nhất trước trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal cuối tuần này.

Hồng Duy (theo Man Utd)