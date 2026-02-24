Sesko, Lammens thắp sáng giấc mơ Champions League cho Man Utd

Những bàn thắng của Benjamin Sesko và tài nghệ của Senne Lammens trong khung gỗ đang giúp Man Utd tiến gần hơn đến mục tiêu trở lại Champions League.

Sesko - "đột biến" từ ghế dự bị

Nếu cú vô-lê vào phút bù giờ gỡ hòa trước West Ham hôm 11/2 là tuyệt phẩm về thẩm mỹ của Sesko, thì bàn ghi ở phút 71 trong trận hạ Everton 1-0 ngày 23/2 minh chứng cho sức mạnh thể chất vượt trội của tiền đạo này. Đó là sự kết hợp giữa sức bền, với cú bứt tốc hơn 70 mét được "nhấn" hết ga sau khi nhả bóng cho Matheus Cunha và sự điềm tĩnh để căn chỉnh những nhịp cuối, trước khi đặt lòng gọn gàng từ đường chuyền dọn cỗ của Bryan Mbeumo. "Pha dứt điểm đẳng cấp, lạnh lùng", HLV Michael Carrick tán dương sau trận. "Tôi thích cái cách Sesko kết thúc tình huống với sự tự tin cao độ".

Tiền đạo Benjamin Sesko ghi bàn trong trận Man Utd hạ Everton trên sân Hill Dickinson, Liverpool, Anh trong trận vòng 27 Ngoại hạng Anh ngày 23/2/2026. Ảnh: AP

Hai bàn của Sesko trong hai trận gần nhất đã giúp "Quỷ Đỏ" độc chiếm vị trí thứ tư. Họ kém Aston Villa ba điểm nhưng cũng tạo ra khoảng cách tương đương với cả Chelsea và Liverpool.

Những bước tiến thần tốc của Sesko qua ba trong bốn trận gần nhất đã đưa Man Utd vào một vị thế thuận lợi để xây chắc ngày trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng. Nếu không có những đóng góp của chân sút người Slovenia từ băng ghế dự bị, thầy trò Carrick có lẽ đã bị Fulham cầm chân ở vòng 24, phơi áo trước West Ham vòng 26 và phải chia điểm với Everton ở trận đấu muộn nhất vòng 27 Ngoại hạng Anh.

"Cậu ấy đang trưởng thành từng ngày", Carrick nói về việc Sesko dần hòa nhập ở Man Utd. "Đôi khi là những bước tiến nhỏ, có lúc là những bước tiến dài. Nhưng gần đây, cậu ấy có những bước nhảy vọt, ngày càng cho thấy sự tự tin trong lối chơi của mình".

Theo dõi trận đấu trên sóng Sky Sports, cựu hậu vệ Liverpool và tuyển Anh Jamie Carragher cũng không giấu ngưỡng mộ. Ông nói: "Sesko chạy hơn 70 mét rồi mới dứt điểm. Bạn hẳn chờ thấy cậu ta thở dốc hay hổn hển sau pha bóng đó. Nhưng không, Sesko vẫn còn đủ năng lượng để mừng đầy phấn khích".

Sesko đã có 8 bàn mùa này, với 7 tại Ngoại hạng Anh. Anh chỉ ghi hai bàn dưới thời Ruben Amorim, HLV mang anh về từ RB Leipzig với giá gần 100 triệu USD tháng 8/2025. Nhưng chỉ qua 7 trận gần nhất, tiền đạo 22 tuổi đã ghi thêm 6 bàn, bắt đầu từ cú đúp vào lưới Burnley trong thời gian Darren Fletcher làm HLV tạm quyền sau khi Amorim bị sa thải đầu tháng 1/2026.

Sesko ghi bàn gỡ hòa trước West Ham ngày 10/2. Ảnh: Reuters

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng đó khiến nhiều chuyên gia cho rằng Sesko không may mắn khi vẫn chưa được đá chính trận nào trong 6 trận Carrick nắm quyền. Nhưng HLV Man Utd không xem đó là vấn đề quá nghiêm trọng.

"Tôi hiểu tại sao mọi người bàn tán và đề cao vấn đề, nhưng thực tế không cần quá khắt khe như vậy", ông nói. "Tôi và Sesko có quan hệ rất tốt. Chúng tôi trò chuyện cởi mở và cậu ấy đang có tâm lý rất thoải mái. Dĩ nhiên Sesko muốn thi đấu, nhưng đội đang có những tiền đạo giỏi và thái độ của cậu ấy là miễn chê".

Với Sesko, điều quan trọng là tỏa sáng mỗi khi HLV yêu cầu và anh đang tràn đầy niềm tin để làm điều đó. "Tôi tin vào bản thân mình và các đồng đội cũng vậy", Sesko nói với Sky Sports. "Họ biết họ sẽ nhận được gì khi tôi vào sân. Dù là 5 phút hay 90 phút, điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi chứng minh được mình có thể đóng góp cho đội bóng, và tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó".

Everton 0-1 Man Utd Diễn biến chính trận Everton 0-1 Man Utd.

Lammens - "người nhện" gợi nhớ về Van der Sar

Nếu Sesko "gieo sầu" cho Everton ở hàng công, thì một bản hợp đồng mùa hè khác, Lammens, lại làm điều tương tự trong khung gỗ. Hôm qua, thủ môn 23 tuổi người Bỉ xuất thần cản cú nã đại bác của Michael Keane - pha bóng mà HLV David Moyes tin chắc là bàn thắng. Sau đó, Lammens liên tục cống hiến những pha xử lý chủ động và chắc tay trong hàng loạt quả phạt góc rót thẳng vào khung thành khi Everton nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

"Thủ môn của họ hôm qua quá xuất sắc", Moyes thốt lên với vẻ chua chát sau trận. "Pha cản cú sút của Michael, cách cậu ta xử lý các quả phạt góc dưới áp lực nghẹt thở. Với tôi, thủ môn Man Utd là cầu thủ hay nhất trận hôm nay".

Carrick là người được hưởng lợi, như cách ông đang có được, nhờ một quyết định của bộ phận tuyển trạch Man Utd: bác bỏ mong muốn của Amorim trong việc chiêu mộ Emi Martinez từ Aston Villa vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè, để đặt niềm tin vào một thủ môn 23 tuổi trị giá gần 25 triệu USD với vỏn vẹn một mùa bắt chính tại giải VĐQG Bỉ.

"Vào những khoảnh khắc then chốt của trận đấu, cậu ấy đã thực hiện những pha cứu thua xuất sắc", cựu HLV thủ môn Man Utd Eric Steele nhận định trên Talk of the Devils tuần qua. "Bởi bạn phải duy trì sự tập trung tuyệt đối. Bạn không bao giờ được phép lơ là dù chỉ một giây".

Steele quá hiểu những phẩm chất cần thiết để trở thành sự lựa chọn số một nơi khung gỗ dưới áp lực nghẹt thở. Lammens khép lại màn trình diễn ấn tượng tại Hill Dickinson bằng pha cứu thua "lạnh như tiền" trước cú dứt điểm của Tyrique George ở phút 92. Có anh trong đội hình, Man Utd rõ ràng đang chắc chắn và mạnh mẽ hơn.

Thủ môn Senne Lammens đổ người bắt gọn một cú dứt điểm trong trận Man Utd thắng Everton 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Liverpool, Anh ngày 23/2/2026. Ảnh: AFP

Sau trận Everton, Carrick mới biết đồng đội cũ và là thủ môn huyền thoại Edwin van der Sar đang phân tích trận đấu trên truyền hình cùng Carragher. Cựu tiền vệ này đã khéo léo né tránh những sự so sánh trực tiếp giữa Lammens với Van der Sar.

"Tôi phải cẩn trọng với những gì mình nói", ông chia sẻ. "Tôi không muốn so sánh họ vì điều đó không công bằng với Senne. Nhưng chắc chắn có những điểm tương đồng. Bạn luôn muốn một thủ môn đáng tin cậy trước khung thành. Thay vì tạo ra sự hỗn loạn, bạn muốn anh ta hóa giải nó và làm dịu tình hình. Tôi nghĩ Senne làm được điều đó".

"Cậu ấy đôi khi khá trầm tính và khiêm nhường, nhưng lại sở hữu bản lĩnh thép. Đây là một vị trí áp lực, và quan trọng là phải cảm thấy thoải mái trong môi trường của mình. Có lúc cần thời gian, có lúc không, nhưng cậu ấy có sự điềm tĩnh và đĩnh đạc. Điều đó giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ phòng ngự phía trên", Carrick kết luận.

Hồi đầu mùa, mục tiêu đề ra của Man Utd là trở lại đấu trường châu Âu. Ngay cả nội bộ đội bóng cũng nhận định Europa League là mục tiêu thực tế nhất và các dự tính tài chính cũng xoay quanh giải đấu này. Tuy nhiên, sau sự ra đi của Amorim, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đã nói chuyện với các cầu thủ về mục tiêu giành vé dự Champions League.

Senne Lammens bắt bóng trước Yankuba Minteh trong trận Man Utd thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford ngày 25/10. Ảnh: Reuters

Khác biệt về vị thế và tài chính giữa hai giải đấu là cực lớn. Man Utd đang có 10 trận liên tiếp không thua ở Ngoại hạng Anh - mạch bất bại dài nhất từ sau chuỗi 14 trận dưới thời Ole Gunnar Solskjaer năm 2021.

Với vị trí hiện tại và không bị phân tâm bởi các đấu trường khác - điều mà những Villa, Chelsea hay Liverpool đều đang đối mặt, con đường để Man Utd ghi danh trở lại với sân chơi số một châu Âu cấp CLB đang mở ra thẳng tắp. "Họ gần như cầm chắc một suất dự Champions League", Carragher khẳng định. "Tôi không thấy kịch bản nào khiến Man Utd có thể đánh mất nó".

Hoàng Thông tổng hợp