Man Utd thoát thua West Ham ở phút cuối

AnhMan Utd đứt mạch bốn trận toàn thắng, khi chỉ hòa 1-1 trên sân West Ham nhờ bàn muộn của tiền đạo Benjamin Sesko, ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Phút bù giờ thứ 6, Sesko khéo léo đánh gót đưa bóng vào góc cao khung thành, sau quả tạt của Bryan Mbeumo bên cánh trái, ấn định tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Man Utd kéo dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên 9 trận để giữ vị trí thứ tư, dù chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp bị chặn lại.

Tiền đạo Sesko (trái) mừng bàn thắng ở phút bù cuối, trên sân Olympic, London, Anh hôm 10/2. Ảnh: Reuters

Trận hòa cũng đồng nghĩa CĐV nổi tiếng Frank Ilett của Man Utd chưa thể cắt tóc sau gần 500 ngày, do anh này thề không xuống tóc nếu Quỷ đỏ không thắng 5 trận liên tiếp. Lần gần nhất Man Utd thắng liền 5 trận đã từ cách đây 723 ngày, vào tháng 2/2024.

Màn trình diễn của hai đội trên sân Olympic hôm 10/2 cho thấy một điểm thậm chí là may mắn với Man Utd. West Ham đang trong nhóm cầm đèn đỏ, nhưng chơi ăn miếng trả miếng với thầy trò Michael Carrick, và chỉ lỡ chiến thắng bởi khoảnh khắc xuất thần của Sesko ở phút bù cuối.

Trận đấu khởi đầu trong màn mưa lất phất, tạo nên bầu không khí ảm đạm. Cả hai đội đều sẵn sàng cho những va chạm thể lực, nhưng không bên nào thực sự dốc toàn lực tấn công đối phương, trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai.

Cơ hội đầu tiên đến ở phút 13, khi Crysencio Summerville thoát xuống từ cánh trái, khéo léo vượt qua Diogo Dalot và Matheus Cunha. Tiến sát rìa vòng cấm, anh sút chân phải về góc xa buộc thủ môn Senne Lammens phải bay người đấm bóng giải nguy. Tiền đạo Hà Lan lỡ bàn thứ sáu trong sáu trận liên tiếp cho West Ham.

Chín phút sau, Man Utd tạo ra cơ hội đáng chú ý nhất của hiệp một. Bruno Fernandes đá phạt góc bên cánh trái, bóng được căng sệt vào trung lộ cho Luke Shaw dứt điểm một chạm giữa rừng cầu thủ. Pha bóng tưởng chừng thành bàn thì cựu hậu vệ Man Utd, Aaron Wan-Bissaka kịp vung chân cản phá ngay trên vạch vôi.

Thế trận sau đó dần trôi đi trong sự thăm dò. Tiếng vỗ tay lịch sự của đôi bên khi rời sân nghỉ giữa hiệp vẫn là điều tích cực, so với những thời điểm khó khăn mà cả hai từng trải qua mùa này.

Hiệp hai vừa bắt đầu chưa đầy năm phút thì bàn thắng xuất hiện, đến từ một pha phối hợp ấn tượng của West Ham. Hậu vệ Malick Diouf đứng gần cột cờ góc sân nhà, chuyền dài chính xác lên phía trên cho Jarrod Bowen. Tiền đạo chủ nhà tranh chấp với Luke Shaw và thất thế, nhưng Shaw lại đánh đầu đưa bóng đúng vào vị trí của Tomas Soucek.

Tiền vệ CH Czech chuyền lại cho Bowen, để đội trưởng West Ham bứt tốc bên cánh phải, vượt qua sự đeo bám của Shaw. Bowen xâm nhập cấm địa và căng ngang cho Soucek băng vào đúng lúc, dứt điểm hạ Lammens, ghi bàn thắng thứ hai của anh mùa này.

Bàn thua khiến Man Utd chơi khẩn trương hơn. Sau hơn một giờ thi đấu, đội khách tưởng như đã có bàn gỡ. Từ một tình huống West Ham mất tập trung, Amad Diallo có khoảng trống tiến vào một phần ba cuối sân. Cầu thủ Bờ Biển Ngà tạt bóng chuẩn xác từ cự ly khoảng 25 mét để Casemiro đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn Mads Hermansen. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định tiền vệ Brazil đã việt vị chỉ trong gang tấc so với Wan-Bissaka.

HLV Carrick lập tức điều chỉnh đội hình, rút Cunha mờ nhạt để tung Sesko vào sân, đồng thời thay cả Harry Maguire. Dù vậy, những thay đổi này không làm xoay chuyển cục diện. West Ham thậm chí còn kiểm soát bóng tốt hơn.

Chỉ đến khi trận đấu bước vào những phút cuối, Man Utd mới duy trì được sức ép quanh vòng cấm đối thủ. Cú sút bị đổi hướng của Bryan Mbeumo là cơ hội đáng kể nhất trước khi kịch tính xuất hiện bởi Sesko.

Ở chiều ngược lại, HLV Nuno Espirito Santo rút cả Bowen lẫn Summerville, nhưng West Ham không thể bảo toàn lợi thế và đành chấp nhận kết quả hòa. Chủ nhà lỡ cơ hội cân bằng điểm số với đội xếp thứ 17 Nottingham Forest, còn Man Utd cũng bỏ lỡ top 3 với trận hòa này. Thầy trò Carrick tạm xếp thứ tư với 45 điểm, kém Aston Villa hai điểm, kém đỉnh bảng Arsenal 11 điểm, nhưng đấu nhiều hơn một trận.

