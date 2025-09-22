Serbia khoe tên lửa Trung Quốc trong duyệt binh lớn kỷ lục

Serbia, quốc gia ở châu Âu, tổ chức duyệt binh lớn nhất lịch sử, trình diễn nhiều loại vũ khí, trong đó tên lửa phòng không của Trung Quốc.

Cuộc duyệt binh quy mô lớn được Serbia tổ chức cuối tuần trước tại thủ đô Belgrade với sự góp mặt của khoảng 10.000 quân nhân và 2.500 khí tài, trong đó có phương tiện mặt đất, máy bay và tàu hải quân. Giới chức Serbia cho biết đây là màn phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất trong lịch sử nước này.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã duyệt các đội hình tham gia duyệt binh. Ông tuyên bố sự kiện này cho thấy năng lực bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của Serbia, đồng thời đóng vai trò răn đe những quốc gia có ý đồ gây hấn. Xung quanh Serbia hầu như đều là các nước thành viên NATO.

Serbia phô diễn nhiều vũ khí nội địa lẫn khí tài mua từ nước ngoài tại cuộc duyệt binh, trong đó có sự xuất hiện lần đầu tiên của hai tổ hợp phòng không do Trung Quốc sản xuất là FK-3 và HQ-17AE.

Bệ phóng của tổ hợp phòng không FK-3 tại cuộc duyệt binh ở Belgrade, Serbia hôm 20/9. Ảnh: Xinhua

Đây là phiên bản xuất khẩu của lá chắn tên lửa tầm trung - xa HQ-22 và hệ thống phòng không tầm ngắn HQ-17A trong biên chế quân đội Trung Quốc. Serbia là quốc gia châu Âu đầu tiên tự vận hành và bảo dưỡng tổ hợp FK-3, loại được cho là có tính năng tương đương hệ thống phòng không S-300 của Nga và Patriot của Mỹ.

Quốc gia này cũng trình diễn một số khí tài nhập khẩu khác, như máy bay không người lái do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sản xuất và xe tăng từ Nga. Pháo phản lực PULS do Israel chế tạo, loại có khả năng khai hỏa nhiều loại đạn với tầm bắn tối đa 300 km, cũng xuất hiện tại lễ duyệt binh.

Một bất ngờ khác tại cuộc duyệt binh là sự xuất hiện của hai tiêm kích Rafale thuộc không quân Pháp. Serbia đã đặt mua 12 chiến đấu cơ Rafale và dự kiến tiếp nhận trong những năm tới.

Tiêm kích MiG-29 và chiến đấu cơ Rafale (hai bên) bay trình diễn tại cuộc duyệt binh ở Belgrade, Serbia hôm 20/9. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AP, sự xuất hiện của khí tài Nga và Trung Quốc tại cuộc duyệt binh cho thấy quan hệ gần gũi giữa Serbia với hai quốc gia này, dù Belgrade đã tuyên bố muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đầu tư mạnh vào công nghệ quân sự, với mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vũ trang và thách thức sự thống trị của phương Tây, đồng thời tăng cường xuất khẩu ra nước ngoài. So với vũ khí phương Tây, các hệ thống khí tài xuất khẩu của Trung Quốc được cho là có lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá cả và các điều kiện ràng buộc kèm theo.

Phạm Giang (Theo AP, AFP)