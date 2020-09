'September': Khúc hoan ca giao mùa

Nhạc sĩ Allee Willis - đồng sáng tác ca khúc với Earth, Wind & Fire - qua đời cuối năm ngoái ở tuổi 72. Bà cũng được biết đến bản hit "I'll Be There For You", ca khúc chủ đề series hài nổi tiếng "Friends". Ảnh: Variety.