Nhạc sĩ Allee Willis qua đời

MỹAllee Willis, nổi tiếng với bản hit "September" và ca khúc chủ đề series "Friends", mất vì bệnh tim ở tuổi 72.

Theo USA Today, gia đình Allee Willis cho biết bà qua đời tối 24/12 (giờ Mỹ) tại nhà riêng ở Los Angeles sau một cơn đau tim. Philip Bailey - ca sĩ nhóm Earth, Wind & Fire - tiếc thương đồng nghiệp: "Hãy yên nghỉ, cô sẽ sống mãi trong tâm trí chúng tôi".

Nhạc sĩ Allee Willis. Ảnh: Variety.

Allee Willis - tên thật Alta Sherral Willis - sinh năm 1947 tại thành phố Detroit, Mỹ. Khi còn sống, bà có thời gian dài hợp tác với nhóm Earth, Wind & Fire, đồng sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như September, Boogie Wonderland hay In the Stone... bán hơn 60 triệu bản. Bà được vinh danh tại Sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2018.

Nhạc sĩ cũng hoạt động mạnh trong mảng điện ảnh và sân khấu, từng nhận hai giải Grammy cho nhạc phim Beverly Hills Cop và vở nhạc kịch Broadway The Color Purple. Allee cũng từng được đề cử giải Emmy cho I'll Be There For You, ca khúc chủ đề series hài nổi tiếng Friends.

Earth, Wind & Fire - September "September" - sáng tác nổi tiếng nhất của Allee Willis. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo USA Today)