Sếp Xiaomi livestream cảnh bóc tách xe điện SU7

CEO Lei Jun kiểm tra ngoại thất, nội thất, hệ thống điện, an toàn và khung gầm của chiếc sedan điện trong buổi phát sóng kéo dài 3,5 giờ.

Lei Jun mời chuyên gia an toàn ôtô Zhu Xichan tham gia trong quá trình tháo dỡ chiếc sedan SU7 Pro 2026. Đây là phiên bản tầm trung với hệ dẫn động cầu sau, pin LFP 96,3 kWh, hệ thống treo khí nén và giá bán 249.900 nhân dân tệ (36.290 USD). Đầu tháng Một, Lei thực hiện buổi tháo dỡ chiếc crossover Xiaomi YU7 và cũng phát trực tiếp.

Quá trình bóc tách chiếc SU7 bắt đầu với lớp sơn. Thân xe sử dụng công nghệ 3C2B, có nghĩa "ba lớp sơn và hai quy trình nung". Bên dưới lớp sơn, thân xe được bảo vệ khỏi ăn mòn nhờ sử dụng thép mạ kẽm, xử lý sơ bộ và điện di. Lớp sơn phủ đầu tiên là lớp trung gian, tạo ra lớp nền đồng nhất. Theo báo cáo, nó cũng giúp cải thiện khả năng chống đá văng.

Lớp sơn màu đầu tiên được nung ở 160 độ C trong 20 phút để tăng cường khả năng bảo vệ. Lớp sơn thứ hai quyết định màu sắc, được sấy khô nhanh để làm bay hơi dung môi và hơi ẩm. Lớp thứ ba trong suốt bảo vệ lớp sơn màu và được phủ hai lần để tạo độ bóng tốt hơn, được nung ở 140 độ C trong 20 phút để tăng khả năng chống trầy xước.

Vành của Xiaomi SU7 Pro được phay trong 13 giờ với 22 dụng cụ cắt khác nhau. Cản trước tích hợp radar sóng mm 4D mới và bộ lọc khí chủ động có thể điều chỉnh. Phiên bản cao cấp nhất SU7 Max có các khe hút gió độc đáo ở cả hai bên để làm mát hệ thống phanh.

Đèn pha của Xiaomi SU7 mới có 4 mô-đun đèn với đế bằng đồng và tản nhiệt hình trụ với diện tích tản nhiệt lớn hơn. Một điểm nổi bật khác là hệ thống làm mát bằng không khí chủ động với một quạt và hai ống dẫn khí 90 độ. Cụm đèn hậu có lớp hoàn thiện ba lớp được sơn phun và khắc laser, bao gồm 360 đơn vị LED được đặt cách nhau 10 mm.

Gương chiếu hậu hai bên của SU7 mới tích hợp camera quan sát toàn cảnh với độ phủ ống kính 90,7%, có tính năng cảnh báo điểm mù và lớp sưởi ở mặt sau ống kính. Phiên bản Max có chức năng chống chói.

Xiaomi SU7 thế hệ tiếp theo sử dụng cốp trước đóng mở điện thông qua lệnh thoại từ cabin, các nút vật lý bên ngoài và điều khiển băng tần siêu rộng (UWB). Cốp có dung tích 105 lít. Bộ tản nhiệt nghiêng giúp tiết kiệm không gian so với cách bố trí thẳng đứng, tích hợp dầm tam giác bằng nhôm đúc.

Không gian chứa đồ 18,4 lít ở khu vực điều khiển trung tâm. Hãng nâng cấp loa cửa với lưới kim loại để cải thiện khả năng truyền âm. Hệ thống âm thanh gồm 25 loa. Bông cách âm bao phủ hơn 90% các tấm cửa. Ghế lái có thể điều chỉnh điện 18 hướng và được làm từ 7 lớp vật liệu.

Mẫu SU7 mới sử dụng mô-đun điều khiển 4 trong một, tích hợp các mô-đun buồng lái, hỗ trợ người lái, điều khiển xe và liên lạc vào một khối duy nhất, giúp giảm trọng lượng. Ngoài ra còn có 4 bộ điều khiển chính, chịu trách nhiệm điều khiển thân xe, quản lý nhiệt, tải trọng. SU7 sử dụng cầu chì điện tử với khả năng ngắt điện nhanh. SU7 trang bị cảm biến LiDAR, radar sóng milimét 4D, 12 cảm biến siêu âm và 11 camera.

Cấu trúc tay đòn kép phía trước và 5 liên kết phía sau. Tất cả các phiên bản SU7 đều trang bị tiêu chuẩn lốp sau 265 mm. Hệ thống lò xo khí và hệ thống giảm chấn liên tục giúp điều chỉnh chiều cao và độ cứng của hệ thống treo trong thời gian thực. Bản tiêu chuẩn trang bị má phanh trước cố định 4 piston, bản SU7 Max sử dụng kẹp phanh Brembo 4 piston và đĩa phanh thông gió.

SU7 mới sử dụng 90,3% thép cường độ cao và hợp kim nhôm, bao gồm thép có độ cứng 2.200 MPa. Loại thép này được sử dụng cho các dầm 4 cửa, cột A và cột C. Dầm cản trước bằng nhôm cao cấp với chiều rộng 1.490 mm.

Trang bị tiêu chuẩn 9 túi khí, bao gồm hai túi khí bên hông phía sau bổ sung và các túi khí rèm bên hông dạng lưới tích hợp. Pin được bảo vệ bởi một khung với hai thanh ngang bằng thép cường độ 1.500 MPa và hai thanh ngang bằng thép cường độ 2.000 MPa ở phía trên.

Cũng trong buổi phát sóng, Lei Jun và Zhu Xichan kiểm tra chiếc SU7 trải qua va chạm lệch 50% ở tốc độ 60 km/h. Họ nhấn mạnh sự hấp thụ năng lượng ở vùng biến dạng phía trước và sự biến dạng rõ ràng của thanh cản trước, nhưng không bị rách. Trụ A không bị biến dạng.

Xiaomi SU7 là mẫu sedan điện có kích thước khá lớn với thông số dài x rộng x cao tương ứng 4.997 x 1.963 x 1.445 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Xe ra mắt thị trường nội địa vào ngày 19/3 và nhận được 40.000 đơn đặt hàng.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)