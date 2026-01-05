Xiaomi phát trực tiếp cảnh tháo dỡ xe điện để chứng minh chất lượng

Trung QuốcCEO của hãng xe điện, Lei Jun, tham gia buổi phát trực tiếp việc tháo dỡ chiếc SUV YU7 nhằm bảo vệ sản phẩm trước những chỉ trích.

Người sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của Xiaomi, Lei Jun, tổ chức buổi phát sóng trực tiếp vào ngày 3/1, trong đó ông mời các kỹ sư của công ty tháo dỡ chiếc SUV điện Xiaomi YU7 mới trước ống kính. Buổi phát trực tiếp kéo dài 4-5 giờ như một phản hồi trực tiếp đối với các cuộc thảo luận trực tuyến và những lời chỉ trích trên mạng liên quan đến các mẫu xe của Xiaomi.

Trong buổi phát trực tiếp, Lei Jun giải đáp một số lời chỉ trích và hiểu lầm lan truyền rộng rãi về xe Xiaomi. Những chỉ trích này bao gồm thông tin sai lệch về phạm vi hoạt động của YU7, các video cho rằng xe có khả năng "phanh tức thì ở tốc độ 200 km/h", video quay cảnh vành xe bị bung ra khi va chạm.

CEO Xiaomi, Lei Jun (trái) trong buổi phát sóng trực tiếp cảnh tháo dỡ mẫu YU7. Ảnh: Xiaomi

Các điểm khác bao gồm những câu hỏi về chất lượng chế tạo của YU7, mẫu xe điện chủ lực thứ hai của công ty. Lei Jun làm rõ từng điểm, giải thích lý do kỹ thuật đằng sau các lựa chọn thiết kế, và khuyến khích các đánh giá công bằng, dựa trên sự thật.

Lei Jun cho biết buổi phát trực tiếp nhằm mục đích giới thiệu chất lượng kỹ thuật và vật liệu của YU7 và làm rõ những hiểu lầm đang lan truyền trên mạng. Ông nhấn mạnh rằng buổi phát trực tiếp không phải để phô trương, rằng: "Tôi muốn mọi người thấy trách nhiệm của chúng tôi trong việc sản xuất ôtô nằm ở đâu".

Trong buổi phát sóng, Lei giải đáp một số thông tin, một trong số đó liên quan đến tuyên bố rằng YU7 có thể chạy được 1.300 km chỉ với một lần sạc. Lei làm rõ rằng tuyên bố ban đầu của ông đề cập đến "1.300 km chỉ với một lần sạc trung gian", tức tình huống dừng xe tại trạm sạc để nạp đầy pin, có nghĩa chuyến đi được chia thành hai đoạn lái xe. Trong khi đó, ý trích dẫn trên mạng nói rằng xe đi được quãng đường nói trên chỉ với một lần sạc duy nhất.

Linh kiện phụ tùng của xe điện Xiaomi YU7 khi được tháo rời. Ảnh: Xiaomi

Lei cũng phản hồi về các báo cáo về "phanh tức thì ở tốc độ 200 km/h", giải thích rằng điều này bắt nguồn từ một thử nghiệm tại nhà máy của SU7 Ultra và đã bị xuyên tạc thông qua việc chỉnh sửa video có chọn lọc.

Lei giải thích rằng các video cho thấy vành xe của YU7 bị bung ra khi va chạm phản ánh thiết kế an toàn chứ không phải là lỗi vật liệu. Cơ chế bung vành xe nhằm mục đích giảm áp suất trong cabin và truyền lực tác động một cách an toàn.

Lei khuyến khích mọi người đóng góp thêm ý kiến, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những bình luận công bằng và so sánh phù hợp với phân khúc, lưu ý rằng việc so sánh một chiếc xe tầm trung như YU7 với các mẫu xe cao cấp hơn có giá 1-2 triệu nhân dân tệ (khoảng 285.965 USD) là không hợp lý. Ông cũng đề cập đến những tranh cãi về tiếp thị và sản phẩm trong quá khứ, bao gồm cả việc YU7 sử dụng thép cường độ cao 2200 MPa, thuộc hàng thép cường độ cao nhất được sử dụng trong các xe sản xuất hàng loạt.

Buổi livestream bắt đầu với phần bình luận bị đóng, nhưng sau đó đã được mở để cho phép khán giả tương tác. Lei liên tục khuyến khích người xem đặt câu hỏi, nhấn mạnh rằng công ty sẵn sàng cung cấp lời giải thích và làm rõ bất kỳ thắc mắc nào.

Mẫu xe điện YU7, sản phẩm chủ lực thứ hai của Xiaomi sau SU7, thu hút sự chú ý bởi cả những lựa chọn kỹ thuật và vai trò của nó trong các cuộc thảo luận trực tuyến. Buổi livestream đánh dấu nỗ lực công khai đầu tiên của Xiaomi Auto nhằm giải quyết chi tiết các chủ đề này và cung cấp một bản ghi thực tế về thiết kế và vật liệu của YU7.

Trong cùng buổi livestream, Lei chia sẻ về hiệu suất giao hàng của Xiaomi Auto, cho biết công ty đã giao 410.000 xe trong năm 2025. Ông đặt mục tiêu giao 550.000 xe trong năm 2026, lưu ý rằng mục tiêu này được lựa chọn cẩn thận để vừa tham vọng vừa khả thi.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)