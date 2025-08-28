Sếp Tesla bị chế giễu khi ca ngợi không gian của Model Y

Trung QuốcPhó chủ tịch toàn cầu của Tesla chia sẻ video, ca ngợi "bố cục không gian hợp lý" của Model Y L, nhưng bị nhận về sự phản bác.

Tesla ra mắt Model Y L, SUV điện 6 chỗ, tại Trung Quốc ngày 19/8. Không gian nội thất của xe, đặc biệt là hàng ghế thứ ba khá chật, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Một trang truyền thông về xe điện tại Trung Quốc gọi trải nghiệm ở hàng ghế thứ ba là "tồi tệ".

Những thay đổi lớn nhất của Model Y L so với phiên bản mới của Model Y là phần thân xe kéo dài và trục cơ sở mở rộng, chuyển thành cấu hình 6 chỗ. Dù có những thay đổi này, chiếc xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng coupe SUV đặc trưng, một lựa chọn thiết kế từng gây ra nhiều câu hỏi về tính thực tế của không gian nội thất, đặc biệt cho hành khách phía sau.

Sếp Tesla bị phản bác khi ca ngợi không gian của Model Y Video: Grace Tao

Để thể hiện sự rộng rãi của Model Y L, Grace Tao, Phó chủ tịch toàn cầu của Tesla phụ trách quan hệ chính phủ, quan hệ công chúng, tiếp thị và xây dựng thương hiệu tại Trung Quốc, chia sẻ một video. Trong video, bà ca ngợi "bố cục không gian hợp lý", cho phép cả gia đình từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi di chuyển dễ dàng. Đoạn phim quảng cáo cho thấy 6 người trưởng thành cao trên 1,8 m và nặng 75-87 kg ngồi vào Model Y L.

Tuy nhiên, video nhanh chóng nhận được sự chế giễu từ một số blogger ôtô. Ví dụ Navis-Slow Review, một nhà phê bình có ảnh hưởng với gần 700.000 người theo dõi, đăng tải phản hồi chi tiết, phê phán rằng "thật trừu tượng khi cố gắng thể hiện ba hàng ghế với những người cao 1,8 m". Blogger này sau đó phân tích kỹ lưỡng video của Grace Tao, chỉ ra nhiều nhược điểm trong sự thoải mái.

Hàng ghế thứ nhất đã được đẩy quá về phía trước, buộc người ngồi phải chọn giữa đầu gối chạm vào bảng điều khiển hoặc vô-lăng. Ở hàng ghế thứ hai, hành khách rơi vào tư thế bắt chéo chân, hoặc không duỗi chân thoải mái. Ở hàng ghế thứ ba, hành khách ở tư thế "đầu gối lên ngực". Blogger cũng lưu ý rằng đầu của hành khách ở hàng ghế thứ ba không thoải mái, gần hoặc thậm chí chạm vào cửa hậu.

Xe điện Tesla Model L trưng bày tại một trung tâm mua sắm ở Trung Quốc. Ảnh: SEC

Trước đó, EV Insights, một kênh truyền thông ôtô Trung Quốc, tập trung vào việc đánh giá hàng ghế thứ 3 của Model Y, và cho thấy sự không thoải mái dành cho hành khách ở khu vực này. Cụ thể, khi bước vào hàng ghế thứ 3, có một gờ ở giữa cao khoảng 100 mm, có thể gây cản trở cho người sử dụng.

Hàng ghế thứ 3 được mô tả là "ghế dài nhỏ", chỉ phù hợp cho trường hợp khẩn cấp. Do Model Y L vẫn giữ nguyên thiết kế SUV coupe, khoảng không trên đầu bị hạn chế, chỉ hơn một nắm tay một chút giữa đầu và cửa sổ sau cho một người cao 1,7 m, làm dấy lên lo ngại về việc đầu bị va chạm khi đi trên đường xóc.

EV Insights kết luận rằng hàng ghế thứ ba của Model Y L không đáp ứng được kỳ vọng, chủ yếu là do Tesla vẫn trung thành với kiểu dáng thân xe SUV coupe. Thiết kế này vẫn giữ được vẻ ngoài đặc trưng của Model Y, nhưng lại gây ra sự đánh đổi về sự thoải mái.

Trong bài đánh giá đăng trên trang Autohome ngày 21/8, với tiêu đề "Tôi không biết hàng ghế thứ ba có thoải mái không, nhưng chắc hẳn là rất đau đầu: Tesla Model Y L thực sự đòi hỏi sự hợp lý", tiêu điểm cũng là hàng ghế thứ ba.

Hành khách ở hàng ghế thứ ba của Model Y với phần đầu gối chạm vào tựa lưng ghế trước. Ảnh: Autohome

Bài viết cho biết trong khi hai hàng ghế đầu tiên của Model Y L được điều chỉnh sao cho thoải mái cho người lớn cao 1,75 m, hàng ghế thứ ba lại khá chật chội, hầu như không có chỗ để chân. "Không gian thứ ba tạo ra thực sự rất khó chịu, bất kể tính thẩm mỹ".

Trang CarNewsChina nhận xét, những góc nhìn tương phản này nhấn mạnh thách thức hiện tại của dòng SUV coupe trong việc cân bằng giữa thiết kế bóng bẩy và không gian nội thất tiện dụng. Khi Model Y L bắt đầu được giao hàng, trải nghiệm thực tế của người dùng sẽ quyết định liệu kích thước mở rộng của xe có thực sự đáp ứng được lời hứa về một hành trình thoải mái hay không.

Mỹ Anh