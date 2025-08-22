Tesla Model Y bản 6 chỗ 'có thể không bán ở Mỹ'

Chiếc SUV điện bản L sản xuất tại Thượng Hải, giá bán 47.120 USD, có thể chỉ dành cho khách hàng Trung Quốc.

Mẫu Model Y L có chiều dài cơ sở lớn hơn và có ba hàng ghế. Xe đã được bày bán tại Trung Quốc từ 19/8, nơi Tesla đang đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các nhà sản xuất xe điện trong nước như BYD và Xiaomi.

"Mẫu này của Model Y không bắt đầu sản xuất tại Mỹ cho đến cuối năm sau", CEO Tesla, Elon Musk, trả lời một người dùng X khi muốn biết xe có bán ở Mỹ không. "Có thể sẽ không bao giờ, do sự phát triển của xe tự lái tại Mỹ".

Musk không giải thích chi tiết về việc làm thế nào mà sự phát triển của xe tự lái có thể loại bỏ nhu cầu về một chiếc xe 6 chỗ. Trong khi đó, các dòng SUV chạy xăng với 3 hàng ghế từ lâu đã rất phổ biến trong các gia đình Mỹ.

Tesla Model Y bản 6 chỗ tại một showroom ở Trung Quốc. Ảnh: CarNewsChina

Tuy nhiên, việc sản xuất những chiếc xe điện 3 hàng ghế có lợi nhuận vẫn là một thách thức đối với các nhà sản xuất ôtô. Các thay đổi chính sách gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng khiến xe điện trở nên đắt đỏ hơn, khiến các nhà sản xuất ôtô tập trung nhiều hơn vào các mẫu xe nhỏ hơn và rẻ hơn.

Tại Trung Quốc, Model Y L đặt mục tiêu chiếm lĩnh phân khúc thị trường SUV gia đình đang bùng nổ, với cấu hình sáu chỗ 2+2+2, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và bộ giảm xóc biến thiên liên tục. Xe có phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC là 751 km và có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây.

EV Insights, một kênh truyền thông ôtô Trung Quốc, đã đến thăm một cửa hàng Tesla ở Quảng Châu. Nhân viên bán hàng xác nhận rằng các đợt giao xe đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9, nhưng hiện chưa có xe lái thử. Họ khuyến cáo khách hàng không nên vội vàng đặt hàng trước khi lái thử.

Đối với EV Insights, trọng tâm chính là hàng ghế thứ 3 của Model Y L. Trong khi hàng ghế thứ hai có hai ghế độc lập với chức năng sưởi ấm và thông gió, loa mới và tay vịn chỉnh điện độc đáo (có thể nâng lên, hạ xuống), hàng ghế thứ ba lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn.

Chiều dài cơ sở của Model Y L dài hơn 150 mm và chiều cao lớn hơn 44 mm so với Model Y tiêu chuẩn, đồng thời hàng ghế thứ hai có thể trượt, cải thiện tính linh hoạt và không gian tổng thể của cabin. Tuy nhiên, khi bước vào hàng ghế thứ 3, có một gờ ở giữa cao khoảng 100 mm, có thể gây cản trở cho người sử dụng.

Đối với một người cao 1,7 m, hàng ghế thứ 3 có đủ chỗ để chân, cách hàng ghế thứ hai khoảng một nắm tay và có không gian để duỗi một chân vào lối đi ở giữa.

Tì tay của hàng ghế thứ 2 có thể nâng lên, hạ xuống. Ảnh: Yuan Qing

Tuy nhiên, hàng ghế thứ 3 được mô tả là "ghế dài nhỏ", chỉ phù hợp cho trường hợp khẩn cấp. Do Model Y L vẫn giữ nguyên thiết kế SUV coupe, khoảng không trên đầu bị hạn chế, chỉ hơn một nắm tay một chút giữa đầu và cửa sổ sau cho một người cao 1,7 m, làm dấy lên lo ngại về việc đầu bị va chạm khi đi trên đường xóc.

Khi cả 3 hàng ghế được sử dụng, thể tích cốp xe tương đối nhỏ, chỉ chứa được khoảng 3 chiếc ba lô. Mặc dù có thêm một ngăn chứa đồ dưới sàn (cho hai túi) và cốp trước dung tích 116 lít, tính thực dụng tổng thể cho những vật dụng lớn hơn bị hạn chế.

EV Insights kết luận rằng hàng ghế thứ ba của Model Y L không đáp ứng được kỳ vọng, chủ yếu là do Tesla vẫn trung thành với kiểu dáng thân xe SUV coupe. Thiết kế này vẫn giữ được vẻ ngoài đặc trưng của Model Y, nhưng lại gây ra sự đánh đổi về sự thoải mái.

Tại Mỹ, Tesla ngày càng chuyển hướng tập trung sang tham vọng robotaxi. Công ty đã ra mắt dịch vụ robotaxi giới hạn tại Austin vào tháng 6 và đặt mục tiêu mở rộng hoạt động vào cuối năm nay.

Năm 2024, Musk đã nói với các nhà đầu tư rằng việc chế tạo các phương tiện truyền thống sẽ "vô nghĩa" trong tương lai tự lái. Năm tới, Tesla dự kiến bắt đầu sản xuất Cybercab, một mẫu robotaxi hai chỗ chuyên dụng không có vô-lăng và bàn đạp.

Mỹ Anh (theo Reuters, CarNewsChina)