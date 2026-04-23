Sếp PNJ nêu lý do lãi kỷ lục dù gặp khó

Nhờ tự chủ và cải tiến năng lực chế tác, PNJ vẫn lãi hơn nghìn tỷ đồng hai quý liên tiếp dù giá vàng tăng cao làm giảm sức mua.

Trong phiên họp thường niên của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vào chiều 22/4, một cổ đông nhắc lại bối cảnh của phiên họp năm trước khi ban lãnh đạo đưa ra thông điệp rất thận trọng trước bối cảnh giá vàng tăng cao tác động đến sức mua. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong năm 2025 lại tích cực. Câu hỏi đặt ra là vì sao công ty có lãi tốt trong bối cảnh khó khăn.

Thực tế, trong năm 2025, PNJ lãi sau thuế hơn 2.828 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 22%. Sang quý đầu năm nay, họ tiếp tục ghi nhận lợi nhuận khoảng 1.467 tỷ đồng - quý kinh doanh tốt nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

Liên tiếp từ kỳ đại hội cổ đông năm 2024 đến nay, ban lãnh đạo PNJ đều nhận định công ty gặp khó khăn do giá vàng tăng mạnh. Ngay trước phần đối thoại, ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - cũng nói doanh nghiệp này đã trải qua "cơn bão" trong năm 2025 khi giá vàng tăng cao, khiến sức mua sụt giảm và nguồn cung bị hạn chế.

Trả lời thắc mắc của cổ đông, ông Thông cho biết PNJ đã phải "lái tàu qua một khe rất hẹp". Trong năm qua, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm đáng kể. Ông lấy ví dụ, cùng một số tiền 6-8 triệu đồng ở những năm trước, khách hàng có thể mua được sản phẩm vàng có trọng lượng khoảng 1 chỉ. Tuy nhiên, giờ đây, số tiền này chỉ có thể mua được lượng vàng ít hơn, khiến họ ngại chi tiêu. Song song đó, công ty cũng gặp khó về nguồn cung vàng nguyên liệu.

Để giải quyết vấn đề này, PNJ chọn nâng cao công nghệ, sáng tạo và năng lực chế tác để tạo nhiều sản phẩm có trọng lượng vàng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ tinh xảo, bắt mắt. Ông tin điều này tạo nên lợi thế cho công ty so với thị trường.

Về nguồn cung, công ty giải quyết bài toán này bằng chính sách mới trong thu mua lại sản phẩm từ khách hàng. Hiện tại, doanh nghiệp này thu mua cả trang sức có hàm lượng vàng thấp và trang sức có hàm lượng vàng cao với mức giá bám sát thị trường tại thời điểm giao dịch. Nhờ đó, ông Thông tự tin tồn kho của PNJ đang cải thiện rất tốt. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào cho công ty. Kết hợp với năng lực chế tác sẵn có, họ tái chế được hàng tồn kho thành sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã, đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Những giải pháp này giúp PNJ đạt biên lợi nhuận tốt trong thời gian qua. Trong chiến lược dài hạn, công ty sẽ duy trì tỷ lệ này trong khoảng 18-20% hoặc cao hơn nếu điều kiện thị trường thuận lợi.

"Kết quả kinh doanh cải thiện không phải do đột biến mà đến từ quá trình tích lũy nội lực lâu dài", ông Thông đánh giá.

Nói thêm về năng lực của PNJ, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị - tự tin vào nhà máy sản xuất sẵn có, bao gồm cả khuôn mẫu. Trước đây, nhiều công ty trong ngành phải đặt khuôn từ Italy, nay chuyển sang Trung Quốc. Tuy nhiên, PNJ đã có thể tự chủ về sản xuất khuôn, không cần đặt bên ngoài, tạo ra lợi thế cách biệt khi công ty tự chủ trong việc đổi mới mẫu mã sản phẩm.

Bà Dung tiết lộ thêm rằng hiện tại công ty đang xuất khẩu sản phẩm đi nước ngoài cho đối tác Roberto Coin - thương hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng trên thế giới. Khách hàng này đánh giá cao độ tinh xảo trong chế tác và tay nghề của thợ kim hoàn PNJ. Bà cho biết khi được cấp quota nhập khẩu vàng, công ty sẽ có thêm nguyên liệu và đẩy mạnh trở lại mảng xuất khẩu.

"Ngân hàng Nhà nước cấp quota bao nhiêu, chúng tôi sẽ nhập khẩu vàng bấy nhiêu", bà Dung cho biết.

Trong báo cáo hồi cuối tháng 3 của Chứng khoán MB (MBS), nhóm phân tích này nêu thực trạng năm 2025, trong bối cảnh siết chặt vấn đề hóa đơn, các doanh nghiệp khó kiếm được các nguồn hàng tốt để sản xuất sản phẩm vàng tích trữ, do vậy nguồn cung trên thị trường ngày càng khan hiếm. Song song đó, giá vàng thế giới thất thường do căng thẳng chính trị khiến cho giá vàng trong nước biến động mạnh.

Trong năm 2026, MBS kỳ vọng bài toán nguyên liệu được giải quyết, mảng bán lẻ trang sức của PNJ sẽ nhộn nhịp trở lại. Lượng giao dịch được cải thiện đáng kể, từ đó, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng có thể tăng trưởng 18% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 37% và 21% so với năm 2025, lên 48.660 tỷ đồng và 3.409 tỷ đồng. Mục tiêu tăng trưởng này vượt xa dự phóng của nhiều tổ chức phân tích.

