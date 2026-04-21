Kiến nghị cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu

Hiệp hội kinh doanh vàng kiến nghị Thủ tướng cho doanh nghiệp được nhập vàng nguyên liệu theo hợp đồng với đối tác nước ngoài, đăng ký qua ngân hàng.

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, đề xuất nhiều chính sách với hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.

Trong đó, Hiệp hội kiến nghị có cơ chế thông thoáng về nguồn nguyên liệu vàng, bao gồm nhập khẩu và huy động trong nước, nhằm bảo đảm đầu vào cho sản xuất và tăng năng lực cạnh tranh quốc tế.

Cụ thể, VGTA đề xuất cho phép doanh nghiệp được nhập vàng nguyên liệu theo hợp đồng với đối tác nước ngoài, đăng ký qua ngân hàng thương mại, tương tự cơ chế nhập nguyên liệu của các ngành sản xuất khác. Doanh nghiệp sẽ đăng ký kế hoạch hàng năm và báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

Theo ước tính của VGTA, nhu cầu vàng nguyên liệu cho sản xuất khoảng 50 tấn mỗi năm, tương đương 5 tỷ USD. Trong đó, một nửa phục vụ thị trường trong nước, số còn lại xuất khẩu, có thể mang về nguồn thu ngoại tệ 3,5-4 tỷ USD.

Hiệp hội cho rằng nhu cầu ngoại tệ khoảng 416 triệu USD mỗi tháng để nhập vàng nguyên liệu là không đáng kể so với quy mô giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, do đó không gây áp lực lớn lên cung cầu ngoại tệ.

Với nguồn vàng trong nước, Hiệp hội nhận định việc thiếu quy định rõ ràng về mua bán, huy động vàng từ dân đang gây rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Cơ quan này đề xuất cho phép doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận nhằm khơi thông nguồn lực trong nền kinh tế.

Vàng trang sức trưng bày tại cửa hàng ngày 21/4. Ảnh: Hoàng Giang

Bên cạnh đó, hiệp hội này kiến nghị Thủ tướng sớm loại bỏ các điều kiện kinh doanh, giấy phép với hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ để phù hợp với Luật Đầu tư 2025, trong đó lĩnh vực này đã được đưa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Cụ thể, Hiệp hội đề xuất bãi bỏ các quy định liên quan tại Nghị định 24/2012, Nghị định 232/2025 (sửa đổi Nghị định 24) và Nghị định 340/2025 về xử phạt hành chính, đồng thời đồng bộ hóa các thông tư của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan.

Theo Hiệp hội, nếu thực hiện đúng chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, ngành vàng trang sức mỹ nghệ có thể đạt kim ngạch xuất khẩu từ 4-5 tỷ USD mỗi năm.

Hội này cũng kiến nghị các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng và thương mại, trong đó, đề xuất áp dụng thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu 0%, cho phép tính đầy đủ chi phí gia công vào giá trị gia tăng, đồng thời ưu tiên tín dụng ngoại tệ cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc và nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

Về môi trường pháp lý, Hiệp hội đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến đa dạng phương thức thanh toán, công cụ phòng ngừa rủi ro giá vàng và đào tạo, tuyên truyền chính sách nhằm giúp thị trường vận hành minh bạch, thông suốt.

Quỳnh Trang