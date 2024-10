Sếp PNJ muốn bán hơn triệu cổ phiếu

Tổng giám đốc và Giám đốc cao cấp PNJ muốn bán 1,1 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 105 tỷ đồng cho nhu cầu tài chính cá nhân.

Theo bảng công bố thông tin mới đây, ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 14/10 đến ngày 12/11.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của lãnh đạo này sẽ giảm từ 0,5% về 0,36%. Ước tính ông Thông có thể thu về khoảng 47,75 tỷ đồng (theo thị giá chốt phiên 10/10).

Tương tự, bà Đặng Thị Lài - Giám đốc cao cấp kiêm Thành viên Hội đồng quản trị - cũng đăng ký bán ra 600.000 cổ phiếu PNJ trong thời gian 14-30/10. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà giảm từ 0,73% về 0,55%. Dự kiến bà Lài có thể thu khoảng 57,3 tỷ đồng.

Như vậy, hai lãnh đạo PNJ dự kiến thu về khoảng 105 tỷ đồng sau khi xả hơn triệu cổ phiếu. Cả hai cho biết mục đích giao dịch là do nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ - phát biểu trong cuộc họp thường niên hồi tháng 4/2024. Ảnh: PNJ

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ giao dịch ở vùng giá trung bình từ đầu năm đến nay, khoảng 95.500 đồng một cổ phiếu. Mức này đang thấp hơn vùng đỉnh hồi giữa tháng 8 khoảng 12%.

Trước đó, doanh nghiệp này nhận quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng do chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền. Họ cho biết đã nộp phạt, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Quyết định xử phạt trên được đưa ra sau đợt thanh tra liên ngành với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên cả nước từ 23/5 đến 10/9. Đây là đợt thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng ở 4 công ty vàng gồm SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu, ngoài ra còn có hai ngân hàng là TPBank và Eximbank. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật kinh doanh vàng; phòng, chống rửa tiền; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời gian thanh tra từ 2020 đến giữa tháng 5/2024.

Từ khi vàng lên "cơn sốt", PNJ ghi nhận doanh thu kim loại quý tăng mạnh. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu vàng 24K đạt hơn 9.913 tỷ đồng, tăng gần 53% cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, điều này chưa hẳn tích cực. Biên lợi nhuận gộp trung bình 8 tháng đạt 16,6% - giảm 2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do sự thay đổi cơ cấu doanh thu khi vàng 24K chiếm đến gần 37% tỷ trọng. Trong khi đó, biên lợi nhuận của sản phẩm này rất thấp, chưa tới 1%. Thực tế, doanh thu 8 tháng của toàn hệ thống PNJ tăng 27%, nhưng lãi sau thuế tăng chưa tới 3% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo gần đây, nhóm phân tích của Chứng khoán MB (MBS) cho rằng giá cổ phiếu PNJ hiện tại phản ánh hầu hết yếu tố tiêu cực về kết quả kinh doanh tháng 7 và 8. Họ dự báo thị trường bán lẻ trang sức phục hồi khoảng 5% so với cùng kỳ và nhu cầu tiêu thụ cải thiện vào quý IV. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động được PNJ tối ưu, sẽ giúp lợi nhuận ròng năm nay tăng 10%.

