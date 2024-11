Sếp FPT: Cần chuyển đổi dữ liệu thành huyết mạch kinh tế

14h20 Lãnh đạo doanh nghiệp, bộ, ngành trải nghiệm loạt giải pháp công nghệ

Trước khi bắt đầu phiên chiều, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cùng ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ dẫn đoàn đại biểu gồm các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước tham quan không gian triển lãm công nghệ.

Ông Vũ Anh Tú đại diện FPT giới thiệu về những sản phẩm, giải pháp có tại sự kiện, liên tục giải đáp các câu hỏi về phương thức vận hành, ứng dụng.

Đại diện FPT giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp các sản phẩm số. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở gian hàng trí tuệ nhân tạo, các lãnh đạo nghiên cứu về những xu hướng mới trong lĩnh vực AI. Với công nghệ, mỗi đơn vị có thể tự thiết kế những ứng dụng AI theo nhu cầu riêng, tối ưu hiệu quả kinh doanh. Đoàn doanh nghiệp chăm chú theo dõi và đặt nhiều câu hỏi về cách vận hành của sản phẩm.

Với gian hàng Công nghệ ôtô, các đại biểu được trải nghiệm xe Autosar AI - mô hình giúp tăng trải nghiệm của cả người lái lẫn hành khách. AI này có khả năng cá nhân hóa, thực hiện các yêu cầu của chủ xe.

Đại diện doanh nghiệp cũng nói về xu thế chuyển đổi xanh - một trong những trọng tâm của FPT. Ở phương diện này, tập đoàn có giải pháp Zero và Akila. Phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, thân thiện thiên nhiên, hưởng ứng lộ trình Net Zero do Chính phủ đề xuất.

Sau khi khám phá không gian triển lãm 5.000 m2. Đại diện doanh nghiệp di chuyển vào hội trường, chuẩn bị cho phần hội thảo công nghệ.