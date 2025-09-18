Sếp doanh nghiệp Nhà nước có thể nhận lương cao nhất 320 triệu đồng một tháng

Tiền lương tối đa của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách tại doanh nghiệp nhà nước có thể gấp 4 lần mức cơ bản, cao nhất 320 triệu đồng một tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 248 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và phần vốn Nhà nước, kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ 15/9.

Theo Nghị định này, lương cơ bản được áp dụng 30-80 triệu đồng một tháng với các chức danh và quy mô doanh nghiệp.

Mức tiền lương tối đa hàng tháng của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách được xác định trên lương cơ bản và lợi nhuận doanh nghiệp.

Trong đó, nếu doanh nghiệp có lãi gấp 2-4 lần (hoặc cao hơn) so với chỉ tiêu tối thiểu, tiền lương của lãnh đạo tối đa 2,5-4 lần mức cơ bản. Như vậy, các thành viên hội đồng (gồm chủ tịch, tổng giám đốc...) và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng. Các đơn vị thuộc nhóm 1 gồm công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, ngân hàng, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty nhà nước.

Lãnh đạo được nhận lương tối đa gấp đôi lương cơ bản, nếu doanh nghiệp đạt mục tiêu lợi nhuận. Khi doanh nghiệp vượt mục tiêu, họ sẽ được cộng thêm 2% lương cho mỗi 1% lãi vượt, nhưng tổng mức không quá 20% mức lương đó.

Doanh nghiệp lãi thấp hơn kế hoạch, lương tối đa của lãnh đạo được tính bằng 80% của hai lần lương cơ bản, điều chỉnh theo tỷ lệ lợi nhuận thực tế.

Với doanh nghiệp không có lãi, lương tối đa bằng 70% mức cơ bản. Còn doanh nghiệp thua lỗ hoặc giảm lỗ, tiền lương tối đa bằng 50% cơ bản.

Ngoài ra, tiền thưởng của thành viên hội đồng và kiểm soát viên được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Luật Quản lý, đầu tư vốn Nhà nước, các quy định thưởng khác. Mức thưởng này hàng năm không được vượt quá số tháng lương dùng lập quỹ khen thưởng (x) tỷ lệ phân bổ giữa hai quỹ (x) mức lương bình quân tháng thực tế.

Tính tới cuối năm ngoái, cả nước có hơn 670 doanh nghiệp nhà nước, trong đó khoảng hai phần ba do Nhà nước nắm 100%, còn lại sở hữu trên 50%. Khu vực 100% vốn Nhà nước nắm khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường.

Năm ngoái, các doanh nghiệp nhà nước ghi nhận doanh thu gần 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 24%. Lợi nhuận trước thuế gần 227.500 tỷ đồng, tăng 8%. Họ nộp ngân sách Nhà nước gần 400.000 tỷ, tăng 9%.

