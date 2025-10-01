Selena Gomez tung ảnh cưới

Selena Gomez và ông ngoại David Cornett. Theo mẹ của Selena - bà Mandy Teefey, bố bà là người dắt tay ca sĩ vào lễ đường. Theo TMZ, Selena để ông ngoại giữ vai trò quan trọng vì trước đây ông chưa có cơ hội làm điều này với mẹ cô.