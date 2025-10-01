Selena Gomez tung ảnh cưới

Trên Instagram ngày 30/9, Selena Gomez chia sẻ nhiều ảnh cưới, thu hút hàng triệu lượt thích và lời chúc mừng từ người hâm mộ. Cô cũng đăng cận cảnh ba bộ váy của Ralph Lauren diện trong hôn lễ. Nhiều fan nhận xét Selena trông như minh tinh thập niên 1950 khi để kiểu tóc rẽ ngôi lệch, mặc đầm cổ yếm và đội khăn voan.
Selena Gomez mặc đầm ren trong lễ chính. Theo nhà mốt, bộ váy được đính thủ công 300 họa tiết bông hoa, đính pha lê trên phần corset và thêu tên viết tắt của cặp uyên ương và ngày cưới.
Một số fan chú ý đến đóa linh lan trên tay ca sĩ do nhà cắm hoa, tổ chức sự kiện nổi tiếng Tyler Speier chuẩn bị. Trò chuyện với People, Speier cho biết loài hoa này đại diện cho "tình yêu, sự thuần khiết, tái sinh" và mang vẻ đẹp tinh tế. Theo chuyên gia, linh lan là sự lựa chọn kinh điển của nhiều cô dâu hàng chục năm qua.
Bánh hình trái tim với dòng chữ "Just Married" (Mới cưới) và tượng cô dâu chú rể.
Hôn lễ của Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco diễn ra ngày 27/9 tại đồn điền tư nhân Sea Crest Nursery thuộc thành phố Santa Barbara, California. Ngoài các thành viên trong gia đình, cả hai mời nhiều nghệ sĩ là bạn bè thân thiết như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne.
Selena Gomez và ông ngoại David Cornett. Theo mẹ của Selena - bà Mandy Teefey, bố bà là người dắt tay ca sĩ vào lễ đường. Theo TMZ, Selena để ông ngoại giữ vai trò quan trọng vì trước đây ông chưa có cơ hội làm điều này với mẹ cô.
Vợ chồng Selena Gomez trong video chụp ảnh cưới.
Phần lớn ảnh cưới đều theo tông trắng đen. Trước đó, cả hai giữ kín thông tin về địa điểm, thời gian tổ chức hôn lễ với truyền thông. Sự kiện được tổ chức bên trong một căn lều trắng lớn, trang trí bằng nhiều hoa thược dược. Vợ chồng Selena - Benny được cho chi khoảng 300.000 USD cho vấn đề an ninh.
Selena Gomez đi chân trần trong tiệc chiêu đãi. Theo đại diện của Ralph Lauren, đầm cưới thứ ba là sự kết hợp giữa vải tuyn, cotton, lụa và vải lanh để tạo dáng váy nhẹ nhàng, trang nhã.
Selena Gomez và Benny Blanco hẹn hò vào tháng 6/2023, công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, cặp sao thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram. Sau hôn lễ, Benny đăng loạt ảnh hậu trường lên trang cá nhân, khiến fan thích thú với dòng chú thích: "Tôi đã cưới công chúa Disney".
Selena Gomez hát ca khúc "Scared of Loving You" trên tiếng đàn của Benny Blanco.
Selena Gomez, 33 tuổi, được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Ngoài âm nhạc, Gomez làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind.
Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao lớn như Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna. Năm 2024, Benny Blanco xuất hiện trên tạp chí People ấn phẩm Những người đàn ông quyến rũ nhất.
Phương Thảo
Ảnh, video: Instagram/ Selena Gomez