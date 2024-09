Selena Gomez: 'Tôi không thể mang thai'

Tỷ phú, ca sĩ Mỹ Selena Gomez cho biết không thể mang thai do vấn đề sức khỏe, dự định có con nhờ các phương pháp khác.

Trong bài phỏng vấn với Vanity Fair ngày 9/9, Selena Gomez cho biết: "Thật không may tôi không thể mang thai do gặp rất nhiều vấn đề sức khỏe, có thể ảnh hưởng tính mạng hai mẹ con. Tôi đau buồn về chuyện này suốt một thời gian".

Ca sĩ cho biết hiện có cách nhìn khác về việc sinh con, có thể một ngày nào đó vẫn trở thành mẹ nhờ biện pháp mang thai hộ hoặc nhận con nuôi. "Mọi thứ không nhất thiết diễn ra theo cách mình hình dung. Tôi từng cho rằng bản thân sẽ sinh con giống mọi người nhưng giờ nghĩ thoáng hơn. Tôi rất biết ơn các phương pháp giúp những phụ nữ muốn có con được làm mẹ, trong đó có tôi. Dù bằng cách nào, em bé vẫn là con tôi".

Ca sĩ, diễn viên Selena Gomez trên bìa tạp chí Vanity Fair số tháng 10. Ảnh: Vanity Fair

Không phải lần đầu Selena Gomez nói về khát khao làm mẹ. Trong bài phỏng vấn với Rolling Stone năm 2022, cô kể từng khóc trong xe hơi khi nghĩ không thể mang thai sau khi dùng các loại thuốc trị rối loạn lưỡng cực. Thời điểm đó, sức khỏe tinh thần của Gomez không ổn định do vật lộn với căn bệnh lupus.

Selena Gomez được chẩn đoán mắc hội chứng lupus vào năm 2013 trong khi thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên của sự nghiệp - Star Dances, phải hoãn concert để điều trị. Cô lần đầu nói về tình trạng sức khỏe trong bài phỏng vấn với Billboard năm 2015. Hai năm sau, ca sĩ trải qua cuộc phẫu thuật ghép thận do biến chứng bệnh.

Selena Gomez trên thảm đỏ LHP Toronto ngày 9/9. Ảnh: AP

Cũng trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair, Selena Gomez nói về chuyện tình cảm, gọi bạn trai - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco - là "ánh sáng đời mình". Ca sĩ cho biết: "Tôi chưa từng yêu như hiện tại. Anh ấy là ánh sáng của tôi, là bạn thân. Tôi luôn kể cho anh nghe mọi chuyện". Hiện gia đình của Gomez không giục chuyện kết hôn, cô cũng không tạo áp lực cho người yêu. Nhưng nếu cưới, người đẹp 32 tuổi khẳng định không theo họ chồng, vẫn giữ tên cũ.

Selena Gomez sinh năm 1992, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Ngoài âm nhạc, Gomez còn làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty được định giá hai tỷ USD và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind. Theo báo cáo tài chính của Bloomberg hôm 6/9, cô đứng vào hàng ngũ tỷ phú với tài sản ròng khoảng 1,3 tỷ USD.

Phương Thảo (theo Vanity Fair)