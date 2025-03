Selena Gomez: Phụ nữ chịu áp lực từ mạng xã hội

Tỷ phú Selena Gomez cho rằng phụ nữ thường bị soi xét ngoại hình, đời tư trên mạng xã hội nhiều hơn đàn ông, dễ cảm thấy áp lực.

Trên podcast On Purpose With Jay Shetty ngày 24/3, Selena Gomez và chồng sắp cưới - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco - cùng thảo luận về quan điểm sống, chuyện tình cảm và quá trình thu âm album mới. Cả hai cũng đề cập tác động của những lời bình phẩm tiêu cực trên Internet. Trong khi Benny khẳng định không bao giờ đọc nhận xét về mình vì chọn "sống mặc kệ", bạn gái anh lại để tâm đến chúng.

Selena Gomez cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng phụ nữ phải chịu đựng nhiều hơn. Từ góc nhìn của tôi, vấn đề này khá nghiêm trọng nhưng cũng không mới mẻ. Rõ ràng, phái nữ đối mặt vô số áp lực tâm lý từ ngoại hình, cách ăn mặc đến mọi thứ". Trước đó, người đẹp kể từng nhận những lời nhận xét không hay về tính cách, chê da không đủ trắng hoặc trông không giống người Mexico như gốc gác của cô.

Ca sĩ Selena Gomez tại trường quay podcast. Ảnh: On Purpose With Jay Shetty

"Có quá nhiều thứ xuất hiện trước mắt khiến tôi không thể bỏ qua và vô tình đọc phải. Những lời lẽ đó không có ích cho đời, nhưng rất khó để tránh. Chẳng ai quan tâm mấy vấn đề trên với đàn ông, còn chúng tôi phải đối mặt quá nhiều", ca sĩ nói.

Ngoài ra, cô nhắc đến việc bị miệt thị ngoại hình do tăng cân trong quá trình điều trị bệnh lupus những năm trước. Thời điểm đó, hình ảnh của cô khi tham gia các sự kiện thường bị bêu xấu trên mạng. "Mọi người luôn có thứ để bàn tán về vẻ ngoài của tôi, điều đó khiến tôi buồn lòng. Cũng không hẳn buồn vì tôi không xem mình là nạn nhân của mấy lời đó. Tôi chỉ nghĩ chúng khiến tôi ngậm ngùi một chút. Tôi cảm thấy rất tội lỗi khi nói vậy, nhưng đó là sự thật", Selena nói tại trường quay.

Trước khi kết thúc phần này, giọng ca Good for You khẳng định đã tìm thấy bình yên, không còn quan tâm ánh nhìn của người khác. Cô cho biết thi thoảng vẫn đọc vài nhận xét nhưng gần như phớt lờ, điện thoại cũng không còn ứng dụng nào. "Tôi không ghét mạng xã hội nhưng tôi hiểu sức mạnh của chúng phức tạp", Selena nói thêm.

Selena Gomez khi dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023. Ảnh: EW

Selena Gomez sinh năm 1992, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Ngoài âm nhạc, Gomez còn làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty được định giá hai tỷ USD và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind. Cô hiện là tỷ phú với tài sản ròng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, theo Bloomberg. Tháng 12/2024, cô thông báo đính hôn bạn trai Benny Blanco, 37 tuổi. Hôm 21/3, cả hai phát hành album I Said I Love You First.

MV "Younger And Hotter Than Me" của Selena Gomez và Benny Blanco MV "Younger and Hotter Than Me" thuộc đĩa nhạc "I Said I Love You First", ra mắt ngày 21/3. Video: YouTube Selena Gomez

Phương Thảo (theo Entertainment Weekly)