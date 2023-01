Selena Gomez phủ nhận hẹn hò

Ca sĩ Selena Gomez cho biết đang độc thân giữa tin đồn hẹn hò DJ triệu phú Drew Taggart của nhóm The Chainsmokers.

Ngày 20/1, theo Pagesix, Selena Gomez viết trên trang cá nhân rằng quá thích việc ở một mình cùng hashtag cho biết đang độc thân. Nữ ca sĩ đăng kèm bức ảnh đen trắng chụp bầu trời ở vùng núi. Tuy nhiên, ngôi sao Only Murders in the Building xóa bài viết chỉ sau vài phút.

Selena Gomez (phải) đi chơi bowling cùng Drew Taggart hồm 15/1. Ảnh: Pagesix

Gomez gần đây gây chú ý khi bị đồn hẹn hò DJ Drew Taggart. Thông tin xuất hiện sau khi hai người cùng đi chơi bowling với nhóm bạn ở New York hôm 15/1. Taggart là một DJ và nhà sản xuất nhạc điện tử thành công. Nhóm The Chainsmokers của anh từng đoạt giải Grammy với ca khúc Don't Let Me Down. Andrew Taggart nhiều năm góp mặt trong bảng xếp hạng những DJ giàu nhất thế giới, hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 80 triệu USD.

Hồi tháng 5/2022, khi làm khách trên chương trình hài SNL, Gomez nói bản thân đã cô đơn quá lâu và đùa rằng sẵn sàng hẹn hò bất kỳ ai. Ca sĩ từng trải qua mối tình ồn ào với ngôi sao nhạc pop Justin Bieber. Hai người nhiều lần chia tay và tái hợp từ năm 2010 đến 2018 trước khi Bieber lấy vợ. Trong năm 2017, Gomez cũng công khai tình cảm với The Weeknd khoảng chín tháng trước khi chia tay.

Selena Gomez trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng đầu tháng 1. Ảnh: People

Khoảng 5 năm qua, Selena Gomez nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng không xác nhận. Cô thường xuyên khẳng định đang độc thân dù luôn muốn tìm kiếm người mới. Gần đây, Gomez dành nhiều thời gian cho bản thân để điều trị bệnh lupus ban đỏ và các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Gomez tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends... Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Gomez gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You...

Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose You to Love Me". Video: Selena Gomez Youtube

Phương Mai (theo Pagesix)