Selena Gomez đón sinh nhật cùng Taylor Swift

Ca sĩ Selena Gomez đăng ảnh tiệc tùng cùng bạn thân lâu năm Taylor Swift và chồng sắp cưới - Benny Blanco - trước thềm sinh nhật tuổi 33.

Trên Instagram hôm 20/7, Selena Gomez đăng loạt ảnh tổ chức tiệc theo phong cách thập niên 1970, trong đó có hình chụp cùng Taylor Swift trong căn phòng đầy bóng bay. Theo USA Today, đây có thể là tiệc đón sinh nhật sớm của Selena. Nghệ sĩ sẽ bước qua tuổi mới vào ngày 22/7. Ngoài Taylor Swift và Benny Blanco, nhiều người bạn khác đến chung vui cùng cô.

Selena Gomez tạo dáng bên bạn thân Taylor Swift trong tiệc sinh nhật sớm. Ảnh: Instagram/ Selena Gomez

Trong bài đăng, Selena Gomez cho biết suy ngẫm lại "hành trình tuyệt vời" đã đưa cô đến hôm nay. Với cô, năm vừa qua là năm đẹp nhất cuộc đời. Cô cảm ơn "tình cảm, sự tử tế không thay đổi" của những người yêu thương mình.

"Dù các bạn ủng hộ tôi từ xa, chia sẻ những thăng trầm cùng tôi hay chỉ đơn giản là lắng nghe tôi, tôi đã có một năm khó quên. Tôi vô cùng cảm kích và trân trọng tất cả tình cảm này. Bước vào tuổi mới, tôi phấn khởi và tràn đầy hy vọng cho những gì sắp đến. Mong tiếp tục chia sẻ nhiều điều cùng mọi người, tạo nên những kỷ niệm mới và tiếp tục hành trình tươi đẹp của chúng ta. Yêu các bạn thật nhiều".

Selena Gomez và chồng sắp cưới - nhạc sĩ Benny Blanco, 37 tuổi. Ảnh: Instagram/ Selena Gomez

Taylor Swift và Selena Gomez là bạn thân 17 năm qua. Hai nghệ sĩ gặp nhau lần đầu khi họ hẹn hò với anh em nhà Jonas năm 2008. Trong một cuộc phỏng vấn với E!, Taylor nói: "Đó là tình bạn lâu dài nhất mà cả hai thực sự có được. Sự lâu bền là điều quý giá trong tình bạn".

Gần hai thập niên làm bạn, cả hai luôn góp mặt trong những dịp đặc biệt của nhau như sinh nhật, quảng bá tác phẩm mới. Cuối tháng 5, Selena Gomez chúc mừng Taylor Swift giành lại bản quyền sáu album cũ trên Instagram Story, cùng đi ăn mừng tại nhà hàng Monkey Bar ở New York. Khi Selena thông báo đính hôn tháng 11/2024, Taylor bình luận "sẽ làm phù dâu" dưới bài thông báo tin vui.

Từ tuần trước, một số trang tin cho biết Selena Gomez và Benny Blanco sẽ tổ chức đám cưới tại California vào tháng 9. Cặp sao được cho cố gắng sắp xếp phù hợp lịch trình bận rộn của Taylor. Nguồn tin tiết lộ Selena mong Taylor có thể tham dự cùng người yêu - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Hiện phía Selena Gomez và Benny Blanco chưa lên tiếng về việc kết hôn.

Taylor Swift ở Grammy 2016 Taylor Swift và Selena Gomez cùng dự Grammy 2016. Video: Grammys

Selena Gomez được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Cô có nhiều ca khúc hit toàn cầu như Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài giọng hát hay, ca sĩ có khả năng sáng tác, tạo ra nhiều hit trong sự nghiệp. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn như The Eras Tour. Hiện cô nắm giữ khối tài sản 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

